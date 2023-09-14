Saygı biterse cinsel hayat da biter

Mutlu bir ilişki dört ayak üstüne kurulur. Bunlar sevgi, saygı, güven ve cinselliktir. Bir tanesinin bile eksikliği zamanla diğer üçünün de bozulmasına ve ilişkide yapısal sorunlara neden olur.

Bu şekilde evliğimiz devam eder mi?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Bir ticari firmada üst düzey yöneticiyim. Eşimle ne zaman kavga etsek bana ağzına geleni söylüyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi onunla birlikte olmamı istiyor. Ben iste­meyince daha da ağır konuşuyor. Artık ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum, evliliğimiz devam eder mi? E.K./ İstanbul.

CEVAP:

Karşılıklı saygı, eşlerin kendi öz saygılarını korumalarını sağlar, kendilerini değerli, önemli ve kabul edilmiş hissettirir. Bir İlişkide saygı duyulduğunu hisseden kişi eşine karşı kendini duygusal olarak daha yakın hisseder, duygusal yakınlık cinsel yakınlığa çok daha kolay dönüşür. Buna karşın ilişkisinde aşağılanan, küçük düşürülen, hakarete ve şiddete maruz kalan birinin eşine yönelik duygusal ve cinsel bir çekim hissetmesi mümkün değildir. Evlilikte eşlerin bir kavga veya çatışma sonrası tepkileri çok farklı olabilir, eşlerden biri kısa sürede normalleşip hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirken diğeri saatler hatta günlerce etkisinde kalabilir. Böyle bir durum yaşandığında eşler birbirlerini aşırı hassas ya da duyarsız olmamakla suçlamayıp karşılıklı anlayış ile birbirlerini anlamaya çalışmalı, gerekçesi ne olursa olsun saygıyı koruyup duygusal ve cinsel soğumaya izin vermemelidir.

Menopozda cinsel yaşam biter mi?

SORU:

Eşim 39 yaşında menopoza girdi. Ben cinsel hayatımız devam etsin istiyorum ama o canının yandığını söylüyor. Bu sorunu nasıl aşarız? M.G./İstanbul

CEVAP:

Bizim toplumumuzda genel kanı menopoza girildiğinde cinsel ilişkinin sona erdiği şeklinde… Oysa menopoz döneminde kadınların sadece doğurganlığı biter, cinsel yaşantıları bitmez. ünümüzde insanlar yalnızca çocuk sahibi olmak için cinsellik yaşamıyor büyük çoğunluğu zevk almak sevişiyor. Bunun için birçok doğum kontrol yöntemi var. Eğer yalnız üremek için seks yapılsaydı, doğum kontrol yöntemleri bulunduktan sonra bir daha asla seks yapılması gerekirdi. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Eşinizin sözünü ettiği acı menopoz dönemine özgü vajinal kuruluğa bağlı olabilir. Bu sorun kayganlaştırıcı kremler, daha fazla erotizm ve uzun sevişmeyle kolaylıkla aşılabilir.