Tarih: Haziran 1950.

Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman, 12 yıldır cezaevinde yatan şair Nazım Hikmet’in af durumunu gündeme getirdi.

Kamuoyu vicdanında kimseyi ikna edemeyen bir suçtan dolayı hapis yatan büyük şairin affedilmesini istiyordu. Davanın durumu hakkında gazetenin avukatı Mehmet Ali Sebük’ten görüş istedi.

Sebük, dava dosyasını inceledi. Ona göre ortada adli bir cinayet vardı. Sadece 3’üncü şahısların ifadelerine dayanılarak hazırlanmış bir iddianame ve hüküm vardı. Ne deliller ne de sanık ifadeleri böylesi bir ceza vermek için uygun değildi.

Sağ görüşlü ve muhafazakar bir hukukçu olan Mehmet Ali Sebük’ün yaşamındaki kırılma noktası işte bu olay oldu. Savcılık döneminde yaşadığı olaylarında etkisiyle kendini hukuk cinayetlerine adadı.

Ama önce ‘solcu’ Nazım Hikmet’in özgürlüğüne kavuşturması gerekiyordu.

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Sebük, Nazım’a af sağlamak üzere Ankara’ya gitti. Ankara’daki zevatı etkilemek için çantasına Nazım’ın şiirlerini de koymayı ihmal etmemişti. Pelür kâğıdına yazılı şiirlerin en üstünde ‘Kuvayı Milliye Destanı’ duruyordu.

İsmet Paşa’yı etkileyeceğini düşünüyordu.

Önce Adalet Bakanı Fuat Sirmen’i, sonra Nihat Erim’i ziyaret etti.

Nazım ve arkadaşlarının haksız yere on yıldan beri hapis yattıklarını anlattı.

‘Bu bir hukuk cinayetidir yapmayınız’ dedi. Ve çantasından çıkardığı Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı şiirini okudu.

Bakanlara seslendi.

“Bunu yazan birisi orduyu isyana teşvik eder mi?”

Avukat Mehmet Ali Sebük, bir yandan da gerekli başvuruları da yapmaktan geri durmadı. İnfazın durdurulması için Yargıtay’a başvurdu.

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Bu arada… Nazım, Bursa Cezaevi’nde açlık grevine başlamıştı. 5’inci gününü doldurduğu açlık grevinde hastaneye kaldırıldı.

Bir de annesi Celile Hanım da İstanbul’da oğlu için açlık grevine başlamıştı.

Sebük, Nazım’a bir mektup yazdı. “Lütfen açlık grevini bırakınız. Sağlığınızı daha fazla tehlikeye sokmayın. Hukuksal bütün yolları deniyorum” dedi.

Bursa Cezaevi’nde Nazım, İstanbul’da da annesi Celile Hanım açlık grevini bıraktılar.

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Ama işler Sebük’ün umduğu gibi yürümedi.

Ülke seçime gidiyordu. Sebük Ankara’dan dönerken Nazım’ın hakkını alamamıştı

Ama bir yandan da kamuoyu oluşmuştu.

Tek çare seçimleri beklemekti.

1950 seçimleri Demokrat Parti’nin zaferiyle sonuçlandı.

Mehmet Ali Bey’e göre adaletsiz yargılamaların ilacı “af” çıkmakta gecikmedi. Meşhur 1950 afıyla Nazım Hikmet özgürlüğüne kavuştu.

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Mehmet Ali Sebük bu çarpıcı mücadelesini kitaplaştırdı.

Adı “Nazım Hikmet’in Özgürlük Savaşı”

Mehmet Ali Sebük, tüm meslek hayatı boyunca insan hakları mücadelesini bırakmadı. 1954’de DP’den İzmir milletvekili seçildi. Haksız yargılamalara ilişkin onlarca soru önergesi ve teklif verdi. “Haksız Tevkifatlara Tazminat” yasasını o hazırladı. Yani bugün haksız yere hapse girenlerin açtıkları tazminat davası Mehmet Ali Bey’in sayesindedir.

Çünkü Sebük’e göre ‘Adalet demek insan sevgisi ve şefkat demek’ti.

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Yarın 3 Haziran… Büyük şairin ölüm yıldönümü…

Nazım Hikmet’i ve onun için hukuk mücadelesi veren Avukat Mehmet Ali Sebük’ü rahmetle anıyorum.