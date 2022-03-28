Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Özel Güvenlik Görevlisi alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Savunma Sanayii Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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