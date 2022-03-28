Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alıyor
Haberler Gündem

Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Özel Güvenlik Görevlisi alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Savunma Sanayii Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Batman’da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Batman’da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

Savunma Sanayii Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alıyor
Gündem