Savcılık: AYM’nin Berberoğlu kararına uyulmalı
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Savcılık: AYM’nin Berberoğlu kararına uyulmalı

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine mütalaasını sundu.

Başsavcılıkça mahkemeye sunulan mütalaada mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi istendi.

Mütalaada ayrıca Enis Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesinin istenilmesi talep edildi. (DHA)

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Savcılık: AYM’nin Berberoğlu kararına uyulmalı
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