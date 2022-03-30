Savaşın gidişatını değiştirecek açıklama geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aşkın bir süredir devam ederken, batı ülkelerinin Rusya’ya karşı cephe alması üzerine bugün kritik bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Rusya ve Çin, zorlayıcı uluslararası koşullarda iş birliğini genişletme konusunda anlaştı” açıklamasını yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova-Pekin hattından dikkat çekici bir açıklama geldi.

Savaşın başlamasından önce Şubat ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Şi Cinping ile Çin’de bir araya gelmiş ve birlik mesajı vermişti. O dönemde yapılan açıklamada Rusya ve Çin ortak açıklama yaparak dış müdahalelere karşı iş birliğini güçlendirme kararının yanı sıra Çin’in Ukrayna konusunda Rusya’ya ve Rusya’nın da Tayvan konusunda Çin’e destek verdiği vurgulanmıştı.

Pekin’de gerçekleşen bu görüşmeden haftalar sonra Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başlarken bugün Rus haber ajansları bir son dakika açıklamasını abonelerine servis etti. Rus haber ajansı IFAX, Rusya ile Çin arasındaki iş birliğinin genişlediğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya ve Çin, ‘zorlayıcı uluslararası koşullarda’ iş birliğini artırmaya karar verdi” denildi.