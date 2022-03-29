Savaşa Kiev’de yakalanan ünlü yıldız yine Ukrayna’da

Hollywood yıldızı Sean Penn, mültecilere destek için yeniden Ukrayna’ya gitti.

Rusya’nın işgali başladığı dönemde Ukrayna’da olan Hollywood yıldızı Sean Penn, mültecilere destek için yeniden Ukrayna’ya gitti.

Penn, dün Twitter’da Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde olduğunu duyurdu. Mültecilere destek amaçlı dernek programlarına destek verdiğini kaydeden ünlü oyuncu, Lviv’deki bölgesel yönetim lideri Maksim Kozitskiy’le fotoğrafını paylaştı.

Penn, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’ta belgesel çekimleri için Kiev’deydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le görüşmüştü. Savaşın patlak vermesi üzerine Penn ve ekibi binlerce Ukraynalıyla beraber Polonya sınırına gitmek zorunda kalmıştı.

Penn’in kurucusu olduğu dernek, Polonya’ya sığınan Ukraynalı mültecilerin barınma ve eğitimine destek veriyor.

Ünlü yıldız, daha önce Zelenskiy’in pazar günü düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde konuşmasına izin verilmezse Oscar’larını eriteceğini söylemişti.