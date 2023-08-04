Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı
Haberler Magazin

Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı ikişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

(DHA)

Magazin
Bunlarda ilginizi çekebilir
‘Atatürk’ kararı sonrası Disney Plus’ın savunması alınacak

‘Atatürk’ kararı sonrası Disney Plus’ın savunması alınacak

‘Moda Kralı’ hayatını kaybetti

‘Moda Kralı’ hayatını kaybetti

Taylor Swift’in konseri 2.3 büyüklüğünde sismik aktivite yarattı

Taylor Swift’in konseri 2.3 büyüklüğünde sismik aktivite yarattı

Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı
Magazin