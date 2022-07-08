Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a cinsel saldırıdan 12 yıl hapis istemi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, hayranı B.B. (19) adlı kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şarkıcı Kurtuluş Kuş (25) hakkında, 12 yıldan az olmamak koşuluyla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın’ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş’un ile B.B.’nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve ‘kaybolan mesaj’ modunu kullanarak konuşmaya devam ettikleri belirtildi. İkilinin, ilk olarak Kuş’un İzmir’de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü ardından Aydın’da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine iddianamede yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.’nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş’un, olay tarihinde Aydın’a konser için geldiği, B.B.’yi de kente çağırdığı kaydedildi.

KUŞ’A DİRENMİŞ

B.B.’nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş’un kaldığı otele gittiğine de iddianamede dikkat çekildi. Bu sırada odada başka kişilerin de bulunduğu, saatin ilerlemesiyle odadaki başka bölmeye geçip, sohbet ederken Kuş’un, B.B.’nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş’un istememesine rağmen B.B. ile zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş’a direnen B.B.’nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

EBEVEYNLERİ DURUMU ANLAMIŞ

B.B.’nin, olaydan sonra otele birlikte geldiği arkadaşlarına kendisini alması için mesaj atıp, kötü şeyler yaşandığını söylediğine ancak sonrasında içine kapanıp, kimseyle görüşmediğine iddianamede yer verildi. B.B.’nin travma nedeniyle stres bozukluğu yaşadığının da altı çizildi. B.B.’nin kanlı ve yırtılmış iç çamaşırlarını gören ebeveynlerinin durumu savcılığa bildirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor da iddianamede yer aldı. Raporda, mağdurun cinsel organında basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yırtığın olduğu belirlendi.

‘ÇARŞAFTA VE YERDE KAN LEKESİ VARDI’

İddianamede, tanık ifadeleri de yer buldu. Olay tarihinde Kurtuluş Kuş’un kaldığı odanın yan odasındaki M.A.T., “Kaldığım süre zarfında bir olumsuzluğa rastlamadım fakat resepsiyona indiğimde görevliler bana, ‘Yan odanda kadın çığlık attı. Sen duymadın mı?’ dedi. Duymadığımı söylediğinde bağıran kadının bir yakınını kaybettiği ifade edildi” dedi.

Oteldeki temizlik görevlisi M.T.’nin ise “Oda içerisinde yatağın üzerindeki çarşafın kenarında ve yerde kan lekeleri gördüm. Hemen resepsiyona gelip bilgi verdim” ifadesi iddianamede yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kurtuluş Kuş’un, B.B. ile rızasıyla birlikte olduklarını öne sürdüğü ve üzerine atılı suçlamaları reddettiği belirtildi. Ancak ikilinin daha önce de bir araya geldikleri ve böyle bir durumun yaşanmadığı, alınan tanık ifadelerinin B.B.’yi destekler nitelikte olduğu, B.B.’nin yapılan muayenesinde ilişki sonrası basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı, Kuş’un B.B.’yi ‘nitelikli yaralama’ meydana getirecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Savcı, Kuş’un ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmasını talep etti.

‘BULGULAR RIZA OLMADIĞINI GÖSTERİYOR’

İddianameyle ilgili açıklamalarda bulunan B.B.’nin avukatı Burcu Ece Güler, “Müvekkilim suç duyurusunda bulunduğunda sanık olayı inkar etmişti. Muhtemelen dosyada gizlilik kararı olduğundan delilleri bilmiyordu ve olayın kapanacağını düşündü. Sosyal medyada net bir şekilde olayı inkar edip, müvekkilimi tanımadığını ima etmişti. ‘Takıntılı bir hayran şikayeti’ demişti. Sosyal medya gücünü kullanmış ve müvekkilime adeta saldırı kampanyası başlatılmıştı. Sanık, savcılık ifadesinde ise müvekkili ile 2 kez görüştüklerini ve müvekkilimin rızasıyla ilişkiye girdiklerini söylüyor. Dosyadaki bulgular müvekkilin rızasının olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Müvekkilimle hayran ilişkisinin ötesinde flört boyutunda ilişkileri mevcuttur” dedi.

‘AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK’

Olaydan sonra B.B.’nin fiziksel ve psikolojik olarak büyük zarar gördüğünü belirten Güler, “Müvekkilim olaydan büyük bir zarar gördü ve psikolojik olarak yıprandı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin psikiyatri servisi 3 kez yatış teşhisi koydu ancak ailesinden ayrı kalmaya hazır olmadığından tedavisine evde devam etti. Ayrı seferlerde intihar girişimi oldu. Adli tıp raporunda da her şey açıkça belirtilmiş. Tüm deliller savcılık tarafından toplanmış. Olayın zorla gerçekleştiği belirtilip, iddianame düzenlenmiş. Sanık hakkında cinsel saldırı suçunun nitelikli halinden 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyor. Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Adalete inancımız tam. Sanığın cezalandırılması ile birlikte müvekkilim de kendisini daha iyi hissedecektir” diye konuştu. (DHA)

