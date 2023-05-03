Şarkıcı Gülşen’e hapis cezası

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul Ataşehir’de, 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle 2022 yılının ağustos ayında başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Gülşen’in yargılanmasına bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya şarkıcı Gülşen katılmazken avukatları hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada savcı, mütalaasını açıklamış ve Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

GÜLŞEN’İN AVUKATLARI: DAVAYA KONU OLAN SÖZLER BİR ŞAKADAN İBARETTİR

Bugünkü duruşmada söz alan Gülşen’in avukatlarından Emek Emre, dosyadaki delillerin değerlendirilmediğini, sosyal medyadaki tepkilerin suçun oluşması için yeterli olmayacağını belirtti. Dosyada eksikliklerin olduğunu söyleyen Emre, Gülşen’in beraatini talep etti. Duruşmada söz alan Avukat Altın Mimir de Gülşen’in davaya konu olan sözlerinin tüm imam hatip mezunlarına yönelik söylenmediğini ve bir şakadan ibaret olduğunu belirtti.

Avukat Ziya İlker Göktaş ve Orhan Erol Müezzinoğlu da müştekilerin duruşmayı takip dahi etmediğini ve suçun oluşması için gerekli unsurların var olmadığını ifade ederek Gülşen’in beraatini talep etti.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu hakkında, imam hatiplilerle ilgili konserde sarf ettiği sözler nedeniyle 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktığını açıkladı. Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da hükmederek sanık tarafından yatırılan 250 bin liralık güvence parasının da kendisine geri verilmesine karar verdi. (ANKA)