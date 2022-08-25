Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
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Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen’in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen’in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. (DHA)

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