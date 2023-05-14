Şarkıcı Fedon, Bodrum’da oy kullandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seçmenler, sabah saatlerinde itibaren oy kullanmaya başladı.

Şarkıcı Fedon da Torba Mahallesi’nde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bodrum’da da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandıklara gitmeye başladı. 150 bin 651 seçmenin bulunduğu Bodrum’da, seçim güvenliği kapsamında 450 kolluk görevlisi çalışıyor.

Şarkıcı Fedon Kalyoncu da Torba Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde kurulan sandıkta oyunu kullandı. Hasta ve yaşlılar ise sağlık ekiplerinin yardımı ile ambulansla oy kullanacakları sandıklara götürüldü.

Oy kullanan seçmenler, sağlık ekiplerince tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.(DHA)