Şarkıcı Ece Ronay, boşandı

Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilirle nikah masasına oturdu. Temmuz ayında bebekleri Mirana kavuşan çift, geçen sürede boşanmaya karar verdi. Gebze 1inci Aile Mahkemesindeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı. Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum dedi.

Ece Ronay ve Mehmet Bilirin birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miranın velayetinin annesi Ece Ronay’da kalacağı öğrenildi. (DHA)