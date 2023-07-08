Sarıyer’de yasağa aldırış etmeden yüzmeye devam ettiler

Sarıyer’de, meteorolojik tahminler doğrultusunda haftasonu ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denize girmenin can güvenliği açısından risk yaratması nedeniyle yasaklandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin Kısırkaya’daki halk plajı çevresinde aldığı tedbirler sayesinde denize giren olmazken, Kilyos’taki bazı özel plajlarda ise, yasağa rağmen birçok kişi denize girdi.

Sarıyer’in Karadeniz sahillerinde haftasonu denize girmek yasaklandı. Konuyla ilgili Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada ‘Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçemizin Karadeniz sahillerinde denize girmek can güvenliği açısından yasaklanmıştır’ denildi. Alınan karar gereğince Jandarma ekipleri Kısırkaya’daki halk plajı ve çevresinde tedbir alarak, plajı araç ve yaya girişine kapadı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometrelik sahil boyunca yaptığı denetimlerle denize girilmesine izin vermedi.

Deniz şartlarının vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacağı öngörülerek alınan yasak kararına rağmen, Kilyos’taki bazı özel plajlarda vatandaş ve turistlerin denize girdiği gözlendi. Özel araçlarıyla plaja gelen vatandaş ve turistler, zaman zaman tehlikeli hale gelen dalgalara aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

(DHA)