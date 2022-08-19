Haberler Gündem

Sarıyer’de trafik kazasında 1 kişi öldü

TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne istikametine seyir halindeki Adem Aktan yönetimindeki 35 DGC 35 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu.

Sürücü Adem Aktan savrulmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet görevlileri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Aktan’ı çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Adem Aktan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktan’ın kullandığı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Sarıyer’de trafik kazasında 1 kişi öldü
Gündem