Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
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Sarıyer’de hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi

Sarıyer’de su basan hastanedeki hastalar tahliye edildi.

Sarıyer’de sabah saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi’nin altı katı su altında kaldı. Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Merkezi’ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı. İtfaiye erleri, hastaların kimini sedyelerle, kimini de kucağında taşıyarak çıkardı. Su altında kalan hastaneden tahliye edilen hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yağan yağmura ve bel hizasına kadar yükselen sulara aldırmadan hastaları taşıdığı anlar kameralara yansıdı. (DHA) 

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