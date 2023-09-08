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Sarıyer’de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu

Sarıyer’de arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak kayboldu. Keskin’i arama çalışmaları devam ediyor.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi.  İddiaya göre, yüzmek için Gaziosmanpaşa’dan Kısırkaya Plajı’na gelen dört arkadaş denize girdi. Bu sırada Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapıldı. Arkadaşları yardıma koştu ancak Keskin bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin’e ulaşılamadı. Keskin’in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Keskin’in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Keskin’i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor.

(DHA)

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