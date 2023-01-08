Sarıkamış şehitleri, 108’inci yılında binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı

Enver Paşa komutasında 108 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki törende binlerce kişi, ellerinde bayraklarla şehitler için yürüdü. ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliği yapıldı. Sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla yürüyüş için hazırlandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü sabah saatlerinde ateş başında ısınanlara Sarıkamış Belediyesi ve Kızılay ekipleri sıcak çorba ikramında bulundu.

CANLI HEYKELLER GÖSTERİ YAPTI

Etkinlikler kapsamında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Sarıkamış Hareketinde şehit düşen askerin yaşadıkları zorlukları canlandıran Hüseyin Özer koordinesinde 15 kişiden oluşan ekibin, o dönemin kıyafetleriyle yaklaşık 40 dakika süren performansı katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Törenler kapsamında düzenlenen ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile çok sayıda vatandaş ve asker katıldı. Kars Müftüsü Hamza Bayram’ın duasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti. Protokol ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ayyıldız tören alanına geldi.

Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay anıta çelenk sundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Mutlu Çelik, 108 yıl önceki Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilgileri paylaştı.

(DHA)