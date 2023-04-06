Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na destek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Sarıgül, “İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımızın yolunuz açık olsun, Allah’ım her zaman sizi korusun” dedi. Kılıçdaroğlu, “Gerçekten de Türkiye’nin bir bahar havasına ihtiyacı var, bu bahar havasını yakalamak zorundayız, Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. TDP Genel Merkezi’nde yapılan ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen ve Gülizar Biçer Karaca’nın da katıldığı görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu da görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“TÜRKİYE’NİN BİR BAHAR HAVASINA İHTİYACI VAR, BU BAHAR HAVASINI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ, HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ”

“Türkiye’nin sorunlarını, deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulunduğumuz noktayı kendisiyle ve arkadaşlarıyla görüştük. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye’nin bir bahar havasına ihtiyacı var, bu bahar havasını yakalamak zorundayız, ‘Halil İbrahim Sofrası’nı büyütmek zorundayız. Türkiye’de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber, birlikte olmak lazım, birlikte Türkiye’yi yeniden inşa etmemiz lazım. Demokrasiyi getirmek lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe insanlar düşüncelerini açıkladı diye evleri basılmamalı. Eğer biz demokrasiyi getireceksek o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Bu ayrıntıları Sayın Sarıgül’le ve arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu, o nedenle ben Sayın Sarıgül’e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.”

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklayan Mustafa Sarıgül ise şöyle konuştu:

“İNANIYORUM Kİ TÜRKİYE’MİZİ DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEME GEÇİRECEK OLAN EN DOĞRU ADAY SAYIN KILIÇDAROĞLU’DUR”

“Türkiye Cumhuriyeti’mizin inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve değerli arkadaşlarını TDP’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sayın Kılıçdaroğlu’yla ne zaman bir araya gelsek Türkiye’yi konuşuruz, sorunlarını konuşuruz ve sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşmeyi birlikte ve heyetler olarak gerçekleştirdik. TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bugünlerde birleşme günü, armudun sapı üzümün çöpü deme günü değil. Özellikle bireysel konuşma günü değil toplumsal konuşma günü. TDP olarak inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımızı genel merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. 14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük, ulusal birlik kazansın, inançlara saygılı laiklik kazansın. 14 Mayıs seçimlerinde kardeşlik hukuku, toplumsal barış kazansın. İnşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımızın yolunuz açık olsun, Allah’ım her zaman sizi korusun.” (ANKA)