Sarıgül: Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılmalıdır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirterek, “Zam bu oranda kalırsa, ortalama memur maaşıyla asgari ücret neredeyse eşit hale gelecek. Bu millete asgari yaşamayı, üşüyerek, doymayarak yaşamayı kimse reva göremez” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün açıklanan memur ve emeklilere yüzde 25’lik zam oranıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, bu oranın çok düşük olduğunu belirterek, memurlara ve emeklilere asgari ücret kadar, en az yüzde 50 zam yapılmasını istedi. Bu arada, AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaş zammı oranını 30’a çıkardıklarını açıkladı.

Mustafa Sarıgül, basın toplantısında şunları söyledi:

“ENFLASYON YÜZDE 64,27 AÇIKLANDI, ZAM YÜZDE 25 YAPILDI: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu yüzde 64,27 olarak açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı da memur ve emeklilere yüzde 25 zam yaptı. Çarşıda, pazarda düşmeyen enflasyonu masa başında düşürttüler. Milyonlarca memurun beklentisi hüsranla sonuçlandı. Enflasyonu düşürdük diyorlar, bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Düşürdük demekle de enflasyon düşmüyor.

BENİM EMEKLİM, EMEKÇİ KARDEŞİM ÇARŞIDA, PAZARDA MARKETTE PERİŞAN OLUYOR: Hayatı yaşayan, çarşıda pazarda olan vatandaş, gerçek enflasyonu gayet iyi biliyor. Ben de iyi biliyorum. Çünkü markette, pazarda olan benim. Pahalılığa, zamma halkımla isyan eden benim. Benim emeklim ve emekçi kardeşim, çarşıda, pazarda, markette perişan oluyor. Ayçiçek yağı, çay, süt, yumurta alamıyor, ben bunun şahidiyim.

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNEG ETİRİLDİ: Zam bu oranda kalırsa ortalama memur maaşıyla asgari ücret neredeyse eşit hale gelecek. Her 4 emekliden 3’ü de asgari ücretin altına düşecek. Yüzde 25 zam, memuru ve emekliyi canından bezdirir. Hayat pahalılığı altında ezdirir.

Memurlara ve emeklilere asgari ücret kadar en az yüzde 50 zam yapılmalıydı. Emeklilerin sağlık katkı payı ödemesi kaldırılmalı, bayram ikramiyesi olarak en az 10 bin TL verilmelidir.

MİLLET HESABI SANDIKTA SORAR: Ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği yüzünden eti, sütü, yumurtayı unuttuk, kuru soğana muhtaç kaldık. Bu millete asgari yaşamayı, üşüyerek, doymayarak yaşamayı kimse reva göremez. Benim milletim buna layık değildir.”

(ANKA)