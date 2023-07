Sarıgül: Kiralara ve özel yurtlara çok astronomik artışlar yapıldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Yetkilileri ve sorumluları bir kez daha uyarıyorum. Kiralara ve özel yurtlara çok astronomik artışlar yapıldı. Şimdiden önlemler alın. Bu öğrencilerimiz ve evlatlarımız açıkta kalmasın. Aksi takdirde öğrencilerimiz büyük ölçüde barınma sorunu yaşayacaklar” dedi.

Mustafa Sarıgül, bugün İstanbul’daki ofisinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, şunları söyledi:

“SEÇİMLER BİTTİ AMA ÜLKEYİ YÖNETME YETKİSİ ALANLAR SEÇİM ATMOSFERİNDEN ÇIKAMADI: Seçimler bitti ama ülkeyi yönetme yetkisi alanlar hâlâ seçim atmosferinden çıkamadılar, hâlâ gerçekleri görmüyorlar, hâlâ yurttaşlarımızın feryatlarını duymuyorlar. Ev sahipleriyle kiracılar birbirine dava açıyor, birbirine ateş açıyor. Kirasını ödeyemeyen emeklilerimiz maalesef ve maalesef intihar ediyorlar. İlk defa bu dönemde ev sahibiyle kiracı arasındaki sorunların çözümü için her gün telefonla arayarak birçok vatandaşımız arabulucu olmamızı istiyorlar. Bu talepler, sorunun ne hale geldiğini gösteriyor. Konut, kira ve barınma sorunu Türkiye’mizi adeta kasıp kavuruyor.

YA SINIRLIYORLAR YA YASAKLIYORLAR: İlgililer bu soruna acil olarak çözüm bulmalıdır. Aksi halde bu kıştan başlayarak evsizler, inanın ki üzülerek söylüyorum, sokakta kalmaya başlayacaklar. Devlet, çalışmak isteyen her yurttaşına yapacak iş, ihtiyacı olana yiyecek aş, evi olmayana başını sokacak bir ev bulmak zorundadır. Bu, sosyal devlet olmanın en önemli göstergesidir. Bunlar temel ihtiyaçtır ve de yurttaşlık hakkıdır. Ne yazık ki bu ülkeyi yönetenlerin, bakıyorum ki böyle bir derdi yok. 20 yıl bu ülkeyi yönetenler, sanki yeni işbaşına gelmiş gibi davranıyorlar. Fiyatlar mı artıyor, hemen suçlu bulunuyor. Suçlu üreticiler. Konut sorunu mu var; suçlu, açgözlü bir avuç azınlık oluyor. Ellerindeki tek şey, çekiç. Her sorunu onlar çivi gibi görüyorlar. Ya sınırlıyorlar ya yasaklıyorlar ya da cezalandırıyorlar.

‘FABRİKADA ÜRETİM, KAMUDA DÜRÜST YÖNETİM’ DEMİYORLAR: ‘Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim’ bir türlü diyemiyorlar. ‘Daha fazla konut üretelim’ demiyorlar. Çözümü her zaman cezalandırmada arıyorlar. Ama olmuyor. Tarihin akışına, piyasaların gidişine ters düşen kararlar alıyorlar. Ve döviz fiyatları her geçen gün artıyor. Piyasaların tersine gittiler. Enflasyonun nedeni de bu, dolardaki artışın nedeni de bu, ev sahibiyle kiracının karşı karşıya gelmesinin nedeni de inanın ki bu. Her zaman çözümün parçası olmaktan yanayım ve böyle siyaset yapıyorum.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE UCUZ ARSA TAHSİS EDİLSİN: Barınma sorununu daha önce de birçok kez dile getirdim, çözüm önerilerinde bulundum. Bu önerilerimin bir tanesi geçen yıl uygulamaya konuldu. Satılamayan, kiralanamayan ofislerin konuta dönüşmesi için bir yönetmenlik yayınlandı. Barınma sorununa ilişkin önerilerimi burada bir kez daha kamuoyunun huzurunda tekrarlıyorum ve Sayın Bakan’dan bu önerilerimi dikkate almasını önemle rica ediyorum.

İnşaat şirketlerine ucuz arsa tahsis edilsin. Buralarda ucuz konut yapmaları sağlansın. Devlet arsa versin; inşaat şirketleri, TOKİ veya belediyeler, sadece kiralanmak üzere sosyal konut mutlaka üretsinler.

İMAR PLANLARINDA TİCARİ OLAN YERLER KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN: İmar planlarında ticari alan olarak geçen yerler artık konuta dönüştürülsün. Büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlarımız artık doğduğu yerlere dönmek istiyorlar. Anadolu’ya gitmek istiyorlar. Anadolu’daki il merkezlerinde mutlaka hemen ucuz arsa üretilmeli ve bu yurttaşlarımıza, büyük şehirlerden kendi kentine dönüyorsa mutlaka bir arsa bu yurttaşlarımıza ekonomik olarak temin edilmelidir.

EVİ OLMAYAN EMEKLİLERE KİRA YARDIMI YAPILSIN: Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara mutlaka kira yardımı yapılmasını şart olarak görüyoruz. Bugün buradan yetkilileri ve sorumluları bir kez daha uyarıyorum. Kiralara ve özel yurtlara çok astronomik artışlar yapıldı. Şimdiden önlemler alın. Bu öğrencilerimiz ve evlatlarımız açıkta kalmasın. Aksi takdirde öğrencilerimiz büyük ölçüde barınma sorunu yaşayacaklar. Siz barınmayı da mı yasaklayacaksınız? Ama şunu bilin ki ben her zaman o gençlerin yanında olacağım. Gençlerin sorunlarını çözmeye çalışacağım.

TBMM’Yİ ÇALIŞMAYA DAVET ETTİK: Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çalışmaya davet ettik. Ama bu önerimiz, üzülerek görüyorum ki reddedildi. Ama ben çalışmaya devam edeceğim. Türkiye’min her noktasını dolaşmaya, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğim. Vatandaşımın canı nerede yanıyorsa ben orada olmaya devam edeceğim. Özellikle çiftçimizin alın terini, emekçinin hakkını, mazlumun hukukunu savunmaya devam edeceğim. Can Erzincan’da olmaya devam edeceğim. 5 Ağustos’ta genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu can Erzincan’da olacak, Tercan’da olacak, yurttaşlarımızla buluşacak. Bu ziyareti son derece önemsiyorum.

ÇEK MAĞDURLARI, PARLAMENTODAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR: Çek mağdurları var. Pandemi koşulları münasebetiyle esnafımız çeklerini ödeyemedi, senetlerini ödeyemedi. Ama bu çek mağdurlarına biz süre tanımazsak, bu çek mağdurlarını biz içeriye alırsak çeklerini hiçbir zaman ödeyemeyecekler. 2,5 milyon çek mağduru yurttaşımız parlamentodan çıkacak, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan çıkacak olan bir kararı beklemekte.

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA AFFET TÜRKİYEM: Yine pandemi münasebetiyle gerçekten gözden kaçan konular oldu, hızlı yargılamalar oldu. Sadece 80 binin üzerindeki gencimiz, uyuşturucu kullandığı için maalesef şu anda cezaevinde. Onların anneleri, babaları son derece mağdur. Şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde kader mahkumu var. O nedenle benim vicdanlı devletim, benim bereketli devletimden ricam; toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için, Cumhuriyet’in 100. yılında affet Türkiyem, affet Türkiyem. Anneler için affet, babalar için affet, çocuklar için affet Türkiyem.”

