Sarıgül: Asgari ücreti 4 ayda bir güncelleyeceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “TDP iktidarında asgari ücret üzerinden siyaset yaptırmayacağız. Asgari ücreti 4 ayda bir güncelleyeceğiz… Enflasyon yükseldiyse, domatesin fiyatı yükseldiyse oran olarak asgari ücret de aynı şekilde yükselecek” dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin bugün İstanbul’da düzenlediği ‘TDP İktidar Yolunda İstanbul Buluşması’nda konuştu. Sarıgül, özetle şunları söyledi:

“BİZ ÇİFTÇİNİN, ESNAFIN YÜZÜ GÜLSÜN İSTİYORUZ: Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olmadığı bir Türkiye için yollardayız. Terörün olmadığı bir Türkiye için yollardayız. Haksızlığın, eşitsizliğin olmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz istiyoruz ki dünyanın en güzel üniversiteleri Türkiye’mizde olsun. Ama dünyada ilk 500 üniversite arasında hiçbir üniversitemiz yok. Bu bizi üzüyor. Biz istiyoruz ki fabrika sahibinin çocuğu hangi okula gidiyorsa işçi arkadaşımın çocuğu da aynı okula gitsin. Biz istiyoruz ki çiftçilerimizin yüzü gülsün, esnafın yüzü gülsün. Esnafımızın ışığı sönmesin.

BU ÜLKEYİ YÖNETENLER, DIŞARIDAN BORÇ ALDILAR, ŞATAFATA YATIRDILAR: Üretim yapıyoruz yetmiyor, döviz kazanıyoruz yetmiyor. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Öyleyse ne yapacağız? Daha çok üretim yapacağız. İsrafı mutlaka önleyeceğiz. Bunları yapmanın tek yolu, Türkiye Değişim Partimizin

‘Ekonomik Milliyetçilik’ formülüdür, ‘5T’ formülüdür. Büyük Atatürk, bakın yıllar önce ne demiş, ‘Sahip olmadığınız parayı harcarsanız bağımsızlığınızı kaybedersiniz.’ Sahip olmadığımız parayı harcamayacağız. Bugün ülkeyi yönetenler, dışarıdan borç aldılar, betona para yatırıldı, şatafata para yatırıldı, gösterişli projelere para yatırıldı. Biz, bunları ona göre planlayacağız.

GIDA VE ENERJİ SEKTÖRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE YERLİ VE MİLLİ OLMAMIZ LAZIM: Gıda ve enerji başta olmak üzere her sektörde yerli ve milli olmamız lazım. Kendimize yetmemiz lazım, ihracatı mutlaka artırmamız lazım. En çok dövizi neye harcıyoruz? Enerjiye harcıyoruz. O zaman güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine çok büyük ağırlık vereceğiz. Türkiye Değişim Partimizin 5T formülü; tarım, turizm, teknoloji ve tekstil. Bunları en öne çıkaracağız. Tarımın formülü açık; Karacabey’de çiftçimiz ne kadar domates üretiyorsa alım garantisini biz vereceğiz. Çiftçilerimizi kesinlikle küstürmeyeceğiz. Tarımı hor gören, yarını zor görür.

TÜRKİYE MARKALAŞACAK: Tekstile çok büyük önem vereceğiz. Türkiye’miz markalaşacak. Devletimizdeki lüks araçları satacağız. Bir tek Cumhurbaşkanımız Mercedes’e binecek. Onun dışındaki herkes; ‘İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına güle güle, hoş geldin TOGG’.

ASGARİ ÜCRET 4 AYDA BİR GÜNCELLENECEK: Asgari ücret üzerinden siyaset yaptırmayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında asgari ücret üzerinden siyaset yaptırmayacağız. Asgari ücreti 4 ayda bir güncelleyeceğiz. Siz asgari ücreti artırdınız, domatesin fiyatı aynı gün yükseldi. Ne anladılar? Siz asgari ücreti artırdınız, peynirin fiyatı yükseldiyse bunun ne anlamı var? O nedenle 4 araştırma kuruluşu bakacak. Enflasyon yükseldiyse, domatesin fiyatı yükseldiyse oran olarak asgari ücret de aynı şekilde yükselecek. Neyi eksik yaptık, neyi yapmamız lazım; bunları inceledik ve değerlendirdik. Şimdi bu tecrübelerimizi, bugünkü imkanlarımızı kullanarak Şişli’mizi saygıyla, sevgiyle, hak ettiği noktaya taşıyacağız.

ŞİŞLİ’NİN DE TÜRKİYE’NİN DE IŞIKLARINI YAKACAĞIZ: Çünkü Şişli’nin şu anda ne adı var ne de sanı var. Şişli, ışıkları sönmüş vaziyette. Şişli’nin ışıklarını da Türkiye’mizin ışıklarını da yakmayı Allah’ım inşallah kısmet etsin. Küllerimizden yeniden doğacağız. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza özen gösteren, hakkın gücünü milletimizin gücüyle birleştirecek olan büyük bir ulusal uzlaşmayı Şişli’de sağlayacağız. Şunu bilesiniz ki Allah’ım bana hiçbir zaman kolay işler vermedi. Allah’ım bana hep zor işleri verdi. Ama bilirsiniz ki tarih, kolay işlerden çıkanları yazmaz. Tarih, zor işlerden çıkan kahramanları yazar.”

(ANKA)