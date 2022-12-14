Sarıgül: Af talebimiz siyasi değil vicdani

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bilecik’te genel af çağrısını yineleyerek, “‘Affet Türkiye’m’ çağrımıza bütün siyasi partilerimizin destek vermesini önemle bekliyorum. Bir kez daha altını çiziyorum; af talebimiz siyasi değil vicdani taleptir dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecike geldi. Esnafı dolaşarak sohbet eden Sarıgül, daha sonra Bilecik Kapalı Cezaevine geçti. Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, genel af çağrısını yineleyerek, Şu anda 87nci cezaevinin, Bilecik Cezaevinin önündeyim. Ben bütün yurttaşlarıma hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden sesleniyorum; af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çek ve senetlerini ödeyemeyen mağdur olan binlerce esnafımız oldu ve bu esnafımız şu anda ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Çeşitli nedenlerle kamyon, minibüs, taksi, otobüs ve TIR şoförlerimiz ehliyetleri alındı. 2,5 milyon yurttaşımız şu anda direksiyona çıkamıyor ve çocuklarına ekmek götüremiyor. Ne yazık ki uyuşturucu batağına saplanan binlerce gencimiz uyuşturucu kullandığından dolayı şu anda ağır cezalar almış durumda. Cezaevlerinde dünyaya gelen çocuklarımız var onlar daha hayatla buluşamadı. Binlerce evladımız cezaevinde doğum yaptı. Yine anne ve babaları cezaevinde olan çocuklarına kavuşamayan binlerce aile var ve o nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için bir af talebinde bulunuyoruz diye konuştu.

Genel af çağrısı için diğer partilerden destek beklediğini belirten Sarıgül, Bizim devletimiz, vicdanlı ve şefkatli devlettir. İnanıyorum ki cezaevinden çıkan kader mahkumlarına da elimizi uzatacağız; onların iş imkanlarını, toplumla tekrar barışma olanaklarını onlara tekrar sağlayacağız. O nedenle Bilecik Cezaevi önünden cennet vatanıma sesleniyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden binlerce yurttaşıma sesleniyorum. Anneler için affet Türkiye’m, babalar için affet Türkiye’m, çocuklar için affet Türkiye’m. ‘Affet Türkiye’m’ çağrımıza bütün siyasi partilerimizin destek vermesini önemle bekliyorum. Bir kez daha altını çiziyorum; af talebimiz siyasi bir talep değil vicdani bir taleptir dedi.

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Sarıgül, bunun siyasi malzeme olarak kullanılmasının doğru olmadığını dile getirdi. (DHA)