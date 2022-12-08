Sarıgül: 6 yaşındaki evladımızı evlendirmek düpedüz kötülüktür

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “6 yaşındaki bir evladımızı evlendirmek çocuk istismarıdır, düpedüz kötülüktür. Üzerine titrediğimiz gözetip, kolladığımız çocuklarımıza yönelik bu ahlaksız ve insanlık dışı bir olayın İslam’da gerçekten yeri yoktur.” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaştaki çalışma ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıgül, “Altı yaşındaki bir evladımızı evlendirmek çocuk istismarıdır, düpedüz kötülüktür. Üzerine titrediğimiz, gözetip, kolladığımız çocuklarımıza yönelik bu ahlaksız ve insanlık dışı bir olayın İslam’da gerçekten yeri yoktur. Bu zihniyete teslim olunamaz, bu anlayışa tahammül edilemez. Bu kepazelik ve vicdansızlıkla ilgili ne yapıldığını, ne yapılacağına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Adalet Bakanlığı’ndan bütün kamuoyu bir açıklama beklemektedir. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin veremeyiz. Etkin ve hızlı, adil bir süreçte yürütülerek faillerin ortaya çıkarılması şarttır. Sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Çocuklarımız bu kötülüğün pençesine asla bırakılamaz ve teslim edilemez. Çocuklarımızı kötülüğün pençesinden korumak, bakanlıkların, devletimizin görevidir. Böylesine bir olayın adil olarak yargı sürecinin başlatılması ve kamuoyunun mutlaka bilgilendirmesini Türkiye Değişim Partisi olarak beklemekteyiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan kavgaya ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a yapılan bıçaklı saldırıya da değinen Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

“Türkiye Değişim Partisi olarak, siyasete nezaketi ve zarafeti getirmek üzere kurulan bir siyasi partiyiz. Farklı fikirlere saygı göstermek durumundayız. Eleştiri ve öz eleştirilere açık olmak durumundayız. Sizin gibi düşünmeyenlerin üzerine kaba kuvvetle gitmek, demokraside gerçekten olmaması gereken olaylardır. Özellikle parlamentoda İYİ Parti milletvekiline karşı yapılan bu girişimi, bütün toplum, hepimiz gerçekten üzülerek izledik. Bir siyasi parti genel başkanının genel merkezinde gerçekten bir saldırıya uğraması toplumun nereye geldiğinin önemli bir göstergesi. Toplum kızgın, toplum gergin ama siyasilerin görevi toplumdaki bu gerginliği ve huzursuzluğu aşağı indirmektir. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasetin dilini değiştirmek için kurulduk, yapılış şeklini değiştirmek için kurulduk. Size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin. İncinsen de incitme kültürü bizim için son derece önemlidir. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Dolayısıyla Türkiye Değişim Partisi olarak, İYİ Parti milletvekiline ve bir siyasi partinin genel başkanla yapılan bu ı anlamsız, olumsuz, kaba kuvvet girişimlerini, şiddetle kınıyoruz ve siyaseti sağduyulu olmaya, seçimler yaklaşırken demokrasinin kurum ve kurallarıyla işletilmesini arzu ediyoruz. Farklı düşünceler, farklı görüşler, farklı kültürler mutlaka demokrasi içerisinde olacaktır. Demokrasi zaten farklı kültürlere saygı duymaktır. Demokrasi kaba kuvvet değildir, demokrasi şiddet değildir Demokrasinin sizin gibi düşünmeyenlere de saygı göstermektir.” (DHA)