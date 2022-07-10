Sarhoş Ukraynalı kadın, polisi çileden çıkardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukrayna vatandaşı Fedorishcheva Y. kazaya karıştı. Aracın içinden çıkmayan alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı.

Olay, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Y., otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Gören’in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı kadının araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü turistin umursamaz tavırları ise çileden çıkarttı.

Güçlükle araçtan indirilen ve gözaltına alınan kadının hastanede yapılan kontrollerinde 2,00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Süresi dolmuş ehliyet ile araç kullandığı belirlenen kadının ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulurken, yaklaşık 9 bin TL ceza yazıldı.