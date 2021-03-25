Sarayın çürük dalları!..

Yazıyı gecikmeden yazı işlerine teslim etmek için bilgisayarımın başına oturduğumda AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, uzun konuşmasını bitirmişti. “Heyecanla beklenen” MKYK listesi belli olmuştu. Yandaş yalaka gazeteciler, kanal kanal gezip Erdoğan’ın konuşmasına methiyeler düzüp yeni MKYK listesinin de AKP ve Türkiye geleceği için ne kadar büyük önem taşıdığını anlatıyorlardı!..

Lafı uzatmayacağım. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim;

“Manifesto” fos çıktı!..

Tayyip Erdoğan’ın söylediklerinin tümünü alt alta yazıp uzun uzun analizlere de gerek yok…

Çok konuştu ama hiçbir şey söylemedi. Geleceğe yönelik, Türkiye’nin sıkıntılı çıkmazlarına çözüm olacak hiçbir öngörü bulamadım…

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Sabahın erken saatlerinden itibaren internet sitelerine, AKP kongresine otobüslerle gelenlerin göbek atma videoları yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarıyla ve etkin mücadelesi sayesinde kovid belası yine AKP kongre salonuna sokulmamıştı!.. Onca şişirmeye ve gazlamaya rağmen “Lebalep dolu” salonda heyecan yoktu. Bugüne kadar izlediğim en heyecansız AKP kongresiydi. Alkışlar cılızdı. Erdoğan’ın konuşması pek dinlenmiyordu. AKP’nin algı yönetimi ustası merhum Erol Olçok’un yerinin hâlâ doldurulamadığını da gördük. Salonda çalınan onun eseri müziklerdi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ne kadar sıkışık bir durumda olduğunu Türkiye’ye ve de dünyaya gösterdi;

-“75 kişilik bir MKYK ile devam edeceğiz. Ayrıca yedek olan 35 kişi de yedek olarak kalmayacak onlarda aynen asıl üyeler gibi çalışacaklar” demesi… Klikler arasında bocalayan Erdoğan, herkese bol bol koltuk dağıtmaya devam edecek…

-Erdoğan’ın konuşmasındaki en önemli cümle şuydu;

“Ellerinizdeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırın”..

Bu sefer ahaliye İBAN verilmedi ama onun benzeri bir iş oldu!..

-Eğer ıskalamadıysam, Tayyip Erdoğan, konuşmasında “FETÖ” ifadesini bir kere kullandı. Onda da “PKK ve FETÖile birlikte olanlar” diyerek geçti. FETÖ ile mücadele konusunda hiçbir şey söylemedi. Acaba bu konu gündemden düştü mü?..

– “Dış politikada dostları artıracak siyasi çözüm odaklı olacağız” demesinden yeni geri adımların geleceğini anladım.

– “Aile, kültür konusuna ağırlık vereceğiz “derken hep geçmiş medeniyetten ilham almaktan bahsetti. Tarihi Malazgirt’ten başlatıyor. Bir kez daha açık etti; aile-kültürü koruma sağlamlaştırma diyerek; dini konu,kavram ve uygulamaları hayata getireceklerini ilan etti. (En yumuşak ifadeyle ancak bu şekilde yazabiliyorum.)

-Tabi birde yeni anayasa konusu var;

Herhalde, anayasa referandumu ve seçimi birlikte hedefliyor…

“84 milyonu yansıtan” diyor..

“Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır” diyor..

“Lafzında ve kendinde bu vesayet olmayacak” diyor…

Yani; Türk ve Atatürk’ün çıkarılacağı bir anayasa!..

Tükenmişlik sendromu yaşıyor AKP…

Erdoğan, suni teneffüs yapıyor…

Ama iyileşme belirtisi yok!..

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Bu satırların kaleme alındığı sırada, “heyecanla beklenen “kabine değişikliğinden henüz ses seda yoktu… Söylentiler ve iddialar ise sürüyordu. Ancak, kongrenin başlayacağı sabahın gecesinde Ankara’nın derin kulislerinde ilginç bir iddia dolaşıyordu. Biliyorsunuz, bir süredir eski Başbakan Tansu Çiller, AKP ve Tayyip Erdoğan’a elinden geldiği kadarı ile destek çıkıyor. Benim de çok garibime giden iddia ise şöyleydi;

“Tansu Çiller Dışişleri Bakanlığı’na getirilebilir.”

İddia ise şu sebebe dayandırılıyordu;

– “Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller bir süredir dış kaynak bulabilmek için İngiltere’de iktidar adına çalışmalar yapıyor. Ve önemli bir aşamaya geldi”.

Yoğun konuşulan bu ilginç iddiayı; “Meral Akşener’in önüne geçmek için hamle”, “Biden ile köprü kurmak için hamle” , “sadece vitrin süsü olur. Geri planda yine saray olur” diye yorumlayanlar vardı.

Bunlar sadece kulis ve iddialar… Ben de gerçekleşeceğini pek tahmin etmeyenler arasındayım ama yazamadığım yorumları da duyunca aklıma bir kez daha Osmanlı’nın son dönemleri geldi!..

Saray iktidarı ağaçtan düşüyor… Düşerken de çürük dallara tutunup kurtulmaya çalışıyor!..

Daha ne diyeyim?…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.