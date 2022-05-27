Sarar soygunu davasında yeni gelişme

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık hakkında verilen mütalaada, 3 ayrı suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılının mayıs ayında Sümer Mahallesi’ndeki evlerinde darp edilerek, çelik kasaları soyulmuştu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan toplamda 27’şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Bir süre önce Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari sanıklardan Ilia Sacali’nin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya Cemalettin ve Zehra Sarar çifti katılmadı.

3 ayrı suçtan 14 yıl 4 aydan 32 yıla kadar hapis cezası talebi

İddia makamı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Ilia Sacali hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 2 kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar ve ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mütalaada, sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılması durumunda, suçun nitelikli hallerinden olan ‘birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi’ gerekçesiyle verilecek cezanın bir kat artırılması istendi.

“Taşıdığım kişilerin suç işlediğinden veya işleyeceğinden haberdar değildim”

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Ilia Sacali üzerine atılı suçlamaları reddederek, “Uzun süredir tutukluyum. Neden cezaevindeyim anlayabilmiş değilim. Ben suç işlemedim. Ben sadece ticari taşımacılık yapıyordum. Uzun süredir tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum ailem vardır. Bu sebeple tahliyemi istiyorum. Ben taşıdığım kişilerin suç işlediğinden veya işleyeceğinden haberdar değildim” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki celseye kadar sanık avukatlarına mütalaaya karşı süre verilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)