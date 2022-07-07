Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanını bastığı anlar
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Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanını bastığı anlar

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar’ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrumda 2, Çeşmede 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.

Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü. (DHA)

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Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanını bastığı anlar
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