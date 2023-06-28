Saplantılı aşık dehşet saçtı
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Saplantılı aşık dehşet saçtı

Adana’da saplantı haline getirdiği Sultan E.’nin iş yerine giden Rıdvan S. bir kez daha ilgisine karşılık bulamayınca genç kadını öldürdü. Rıdvan S. aynı tabancayla intihar etti.

Rıdvan S. (29) ilgisine karşılık vermeyen Sultan E’nin (27) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda çalıştığı iş yerine gitti.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan E’ye tabancayla ateş açan Rıdvan S, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İş yeri çalışlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Sultan E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(AA)

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