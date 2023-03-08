Beşiktaş, Ankaragücü karşısında aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışına bir nebze de olsa tutunmayı başardı.

İlk yarı Beşiktaş, baskılı oyunu ve yeni transferleriyle göz doldurdu. İkinci yarı ise maç farka gider diye düşünürken şok bir golle skor 1-1 oldu. Ancak son haftalarda performansı kötü diye eleştirilen Aboubakar adeta şapkadan tavşan çıkardı. Attığı golle Beşiktaş’ı 2-1 öne geçiren usta golcü eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi. Maç bu golden sonra ise tam tersine döndü. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Ankaragücü bir çok fırsatı cömertçe harcadı.

Ecel terleri döken Beşiktaş taraftarı sadece alınan 3 puana sevindi.

Altay Bayındır utandırdı!

Her alınan kötü sonuçtan sonra günah keçisi ilan edilen kaleci Altay, Fenerbahçe taraftarına, oynadığı futbolla mesaj verdi. Eğer Kayseri maçında Altay olmasa, sonuç Fenerbahçe lehine olmayabilirdi. Artık Fenerbahçe taraftarının gözünde Altay’ın kredisinin biraz daha fazla olması gerekiyor.

Gelelim Arda konusuna… Sonunda Jesus ilk 11’de şans verdi. Ama orta sahanın önünde oynatacağı yerde, Arda’yı sağ kanada attı. Bence Arda 10 numara pozisyonunda oynasa daha başarılı olur ve performansı ikiye katlanır.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle zor bir virajı döndü, hem de şampiyonluk yarışını bırakmayacağını gösterdi.