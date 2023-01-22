Sapanca Gölü’nde su seviyesi azaldı
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Sapanca Gölü’nde su seviyesi azaldı

Sakarya ile Kocaeli’nin de su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde su seviyesi, 30,95 metreye düştü. Bazı kayıklar karaya oturdu.

Sakarya ve Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sapanca Gölü’nde su seviyesi, yağmur ve kar yağmadığı için düştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre; gölün su seviyesi 30,95 metre oldu. Bazı kayıklar karaya otururken, sazlık alanların da dibi görüldü. Uzunkum sahili olarak bilinen bölgede ise su 30 metre geri çekildi.

Sapanca Gölü kıyısına sık sık geldiğini belirten Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu milli sporcu Hakan Aydınlı, “Su seviyesi, geçen sene bulunduğumuz alandan 30 metre gerideydi. Şu anda aşırı şekilde çekilmiş. Bu durumu gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Dilerim, gerekli önlemler alınır.  Yağış olur ve bizde mutlu oluruz” dedi. (DHA)

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