Santrfor alarmı

2019-2020 sezonunda Burak Yılmaz 13 golle en skorer 6. futbolcuydu. 10 gol barajını aşan Türk futbolcu yoktu.

2018-2019’da Burak Yılmaz 16 golle en skorer 3. futbolcuydu. Burak dışında 10 gol barajını aşan tek isim Mevlüt Erdinç (12) oldu.

2017-2018’de Burak Yılmaz 23 golle Süper Lig’in en skorer ikinci ismi oldu. Emre Akbaba ve Umut Bulut 14’er, Serdar Gürler 12, Yusuf Yazıcı 10 kez ağları sarstı.

2016-2017’de Cenk Tosun 20 golle en skorer 2. isim oldu, Serdar Gürler 13, Deniz Türüç 11, Yasin Öztekin 10 gol kaydetti.

İyi kaleciler, savunmacılar, orta saha oyuncuları yetiştiriyoruz ama santrforda tıkanıp kalıyoruz.

Bu sezon da 10 gol barajını aşacak Türk oyuncu sayısı 3’ü geçer mi, bil­mem. Şampiyonluk yaşamış 5 takımın forvet hattı da yabancılardan oluşuyor. Yani, 35 yaşındaki Burak ve 29 yaşın­daki Cenk dışında milli takımı sırtlayan santrforumuz yok. Enes Ünal’dan verim alamıyoruz, Kenan da tamamlayıcı bir forvet. Güven Yalçın ve Ahmed Kutucu gelişim gösteremezse, birkaç yıl sonra milli maçlarda santrforsuz sistemle sahaya çıkmak zorunda kalacağız.