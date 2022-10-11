Sansürlü baskılı korku dolu bir seçim istiyorlar!

Seçimi kaybetme korkusu olan iktidarlar hep aynı yöntemi seçerler…

Önce, milletin elini, kolunu bağlamaya, korku iklimi yaratmaya, ayrıştırma ve ötekileştirmeyi olabildiğince artırmaya yönelik bir yasa çıkarmaya soyunurlar! Amaç gayet açıktır:

–Toplumun aydınlanmasının, bilgi hakkının, onlara bu bilgiyi sağlamak için çalışan gazete, televizyon, dijital yayın organları ve sosyal medyanın canına okumak!

Türkiye’de bunların tümü de vardı aslında; televizyonların hakkından RTÜK, para ve kapatma cezalarıyla geliyordu mesela!

Gazeteler, gazeteciler, yazarlar için Basın İlan Kurumu, mahkemeler, hapishaneler devredeydi örneğin!

Dijital medya denilen internet medyası ise yargı üzerinden yasaklar, engellemeler, süresiz yayın durdurmalarla hizaya getiriliyordu genellikle.

Bu yetmeyince “servis sağlayıcılar” yani WhatsApp, facebook ve bunun gibi şirketler üzerinde baskı kuracak yöntemler getirdiler!

Ancak yine yetmedi:

–Şöyle ağız tadıyla bir “korku iklimi” yaratacak, sosyal medyanın iyice “canına ot tıkayacak”, kesif bir sessizlik içinde geçecek bir seçim ortamı yaratacak bir sansür yasası için düğmeye bastılar!

Şu sıralar TBMM’de bir çok maddesi Cumhur İttifakı’nın oy çokluğu nedeniyle süratle yasalaşmaya doğru giden Sansür Yasa Tasarısı budur!

Peki, yasa çıktıktan sonra nelerin olması muhtemeldir ona bakalım şimdi?

Adı “afili” kendi karanlık!



Bu iktidar ve küçük ortağının yasaya koydukları başlık şahane:

–Dezenformasyon ile Mücadele Yasası!

Gerçekten “afili” bir isim! Bu yasa çıktığında genel olarak kapkaranlık bir ortam oluşacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl mı? Bu yasa çıkmadan önce bu alanda yapılan uygulamalardan tabii! Genel anlamda şöyle olacak:

–Haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek!

Biraz açalım dilerseniz; bu iktidarın yaptığı düzenlemeye göre, daha önce ceza ertelemesine tabii olup, 2 yıllık hapse giren “bazı” suçlar bu kapsamdan çıkarılacak! Ne olacak peki? Yeni çıkarılan Sansür Yasası’na giren suçlardan hüküm giyenler hapis yatabilecek! “Kimler acaba bunlar” diye bir soru gelebilir aklınıza; işin uzmanları ne diyor ona bakalım:

–Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Ruşen Gültekin: Bu düzenlemeyle muhalifler sürekli hapse girip çıkar!

–TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş: Gazetecilerin hapse girmesi garanti altına alınmış olacak!

Ehh, “kanaat önderi” niteliği insanlar üzerinden toplum da “Korku iklimine” mahkum edilmiş olacak doğal olarak! Değişik bir şekilde de adlandırılabilir tabii:

–Hoş geldin karanlık, hoş geldin İstibdat!

Düşünebilirsin ama konuşmak eleştirmek, beğenmek asla!

Çıkarılmak istenen bu yasa, basın özgürlüğünde niçin 180 ülke arasında 149’uncu olduğumuzu gayet iyi anlatıyor aslında! Bu arada merak edebilirsiniz; Türkiye, 2005 yılında aynı endekste 98’inci sıradaydı!

Bu yasa çıkınca olacak olanı da İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar’ın açıklamasından paylaşayım:

–Sudan ve Myanmar’dan sonra son sırada yer alırız!

Dijital Medya’nın önde gelen haber sitelerinden Diken’de Anıl Can Tuncer, Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticisi Banu Tuna ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş direktörü Avukat Veysel Ok ile görüşerek “9 Soruda Sansür Yasası” başlığı ile gayet faydalı bir habere imza atmış. Okuduğunuzda tüylerinizin ürpereceğini garanti ederim! Bazı soru ve yanıtları paylaşayım:

–Sansür Yasası’nın 29’uncu maddesindeki “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu kim belirleyecek? Bu hangi ilkelere ve değerlere göre belirlenecek?

Banu Tuna: 29’uncu maddeyi bu kadar tehlikeli yapan bu mesele zaten, kime göre neye göre belirleneceğinin son derece muğlak olması. Belli ki ve tecrübemiz bize gösteriyor ki, neyin yanıltıcı bilgi olduğu iktidar tarafından belirlenecek. Ve bu muğlaklık iktidara son derece geniş takdir yetkisi ve hareket alanı açacak. Gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum gibi alternatif (iktidarın verileriyle uyuşmayan) bilgi üretenler risk altında olacak!

–Sevdiği bir yazarın yazısını ya da beğendiği bir haberi medyada yayınlamak suç olacak mı, ekonomi kötü demek suç sayılacak mı?

Veysel Ok: Evet, suç haline gelecek. Halkı yanıltıcı bilgi yayan derken bunu ‘RT’ edeni, paylaşanı, hatta beğenenin yargılandığı günleri göreceğiz. İktidar açısından bunun yayılması suç olarak kabul edilecek. Mahkemeler beğeniyi de bu kapsamda yorumlayabilir…

İşte böyle, iktidar açısından bir “dikensiz gül bahçesi” yaratma hevesi açıkça görülüyor! Ara başlıkta da işaret ettiğim gibi; iktidar ve ona “akıl veren” birileri şunu söylüyor aslında:

–İstediğin gibi düşün, serbestsin… Ancak konuşmak, tartışmak, bir yazıyı ya da mesajı beğenmek asla ve kat’a!

Tarih Baba’nın defterinde bu ve benzeri oyunların, baskıların, sansürlerin binlercesini görebilirsiniz… Ancak, sonucu yine de er ya da geç halkın belirlediğini de görebilirsiniz!

Karanlığın bumerang gibi dönüp iktidar hırsıyla tutuşanları vurduğunu da!

–Hakkını aramasını bilen, birlik olan halklar hep kazanmıştır, kazanacaktır!