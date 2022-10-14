Sansür 29’dan korkutmak için baskın
SÖZCÜ muhabiri Sayime Başçı, Adana’da “haber peşinde” koşarken…
Gecenin bir yarısında polisler…
Muhabirimizin İstanbul Şişli semtindeki evine baskın düzenliyordu…
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Gerekçe ne?..
Polise gelen bir ihbara göre…
Muhabirimiz Başçı:
“Canlı bomba” idi…
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Bakanı olan ama görmeyenlerin çoğunlukta olduğu bir kurumda…
Nasıl hareket edilirse…
Öyle hareket edildi…
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Saime Hanım evde olmadığı için kapıyı açamadı…
Kapı:
Koç başıyla kırıldı…
“Canlı bomba” evde yoktu…
Ama…
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Belki de…
“Bomba bizzat” canlıydı…
Polisin geldiğini fark edince…
Sota bir yere gizlenmiş olabilirdi…
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Polisler…
Canlı bombayı bulamayınca…
Bomba Canlı’yı aradılar…
Ve bu arada…
Arkadaşımızın evini:
Savaş alına çevirdiler…
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Soru şu:
Sayime Hanım’ın evine yapılan bu baskın…
Sansür yasası görüşülürken:
“Akıllı olun… Saime Başçı’ya yaptığımızı bir gece ansızın size de yapabiliriz” tehdidi mi?..
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Sözümün özü canlarım…
Bu sansürcü kafa…
Bu despot kafa…
Bir videomuz…
Ya da…
Sosyal medyada yayımlanan bir mesajımızı bahane edebilir…
Beslediği Aktrollerden birine:
“Yaz Aktosunum bakayım… ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işleyen falanca, aynı zamanda bir canlı bombadır…” yazdırıp…
Bir “ihbar maili” göndertebilirler…
Böylece…
Gecenin bir yarısında evimizi basabilirler…
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Kendi adıma hatırlatayım…
Şiddete karşı şiddetsizlik eylem ve söylemlerimle…
Bütün:
Yolsuzluk…
Hırsızlık…
Cehalet…
Ve…
Ahlâksızlıkları yazmaya…
Ve söylemeye:
Devam edeceğim…
Bakalım n’olcek
Erdoğan henüz milletvekili değildi…
Genel seçimlere de 3 yıl vardı…
Kariyeri olduğu değil…
Mağduriyeti çok olduğu…
Güzel yürüdüğü…
Etkili konuştuğu için…
AKP’ye genel başkan seçildi…
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Bir hafız olarak…
Ezber gücü yüksekti…
Siyasetçi abileri:
“Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” cümlesini ezberletiyorlardı…
O da günde 44 kere bu lafı söylüyor:
Romantik neoliberalleri inandırıyordu…
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“Millete hizmet ettiren devlet değil, millete hizmet eden Devlet” dedirtiyordu abileri…
Romantik neoliberaller…
Avuç içleri patlarcasına alkışlıyorlardı…
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Neyse…
Uzatmayayım…
Görüntü:
Demokrat liberaldi…
Ama…
Görünmeyen kısım…
Zakkum çiçeğinin suyu gibiydi…
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20 sene sonra geldiği nokta:
Sansür yasası madde: 29…
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Durun bakalım:
N’olcek?..
Alkışlarım
Erk Acarer, iki gece önce Bizim TV’de:
Burcu Uğur’un konuğuydu…
O anda yoldaydım not edemedim…
Ancak…
Mealen şöyle dedi:
“Önümüzdeki birkaç gün içinde küçük çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapılacak ki arkadan gelecek olan devasa malın girişi kolaylaşsın…”.
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Şimdi de lütfen…
SÖZCÜ’nün dünkü haberini okuyun:
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Gümrük muhafaza ekiplerince biri İstanbul Havalimanı, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 97 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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Canlarım…
Miktar 4500 kilo olursa yakalanmıyor mübarek uyuşturucu(!)…
Ama…
Az olunca:
Kolayca enseleniyor…
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Neyse…
Alkışlarım…
Yine yanılmayan:
Erk Acarer için…
Gidiyor meçhule
Sansür yasa teklifi MHP’den gelseydi anlardım…
Bu partinin genlerinde:
Şiddet var…
Baskı var…
Dikta var…
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Kurucu genel başkanları:
27 Mayıs 1960 sabahı…
İhtilalcilerin bildirisini radyoda okuyan Albay…
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Ve bir de…
“Nasıl olsa Meclis’te AKP var, bu teklif kanunlaşmaz” der geçerdim…
Ama be canlarım…
AKP 20 öncesinin AKP’si değil…
Erdoğan’ın yanında…
O günkü “aklı başında abileri” yok…
Bugünkü milletvekilleri:
Vasat altı…
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Yazık oldu o 20 yıl öncesinin AKP’sine…
Takılmış:
Bahçeli’nin peşine…
Gidiyor bir meçhule…
4 yalan 1 doğru
“Millet ittifakı oy kaybediyor…”.
“Erdoğan, kararsızların oylarını yeniden almaya başladı…”.
“Cumhur ittifakının oy oranı Millet İttifakı’nı katladı…”
“Halk, Kılıçdaroğlu’na güvenmiyor…”.
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Buraya kadar yalan…
Ve bir de şu haber:
“Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere akreditasyon uyguladı…”.
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İşte bu doğru…
Ve…
Hiç şık olmadı…
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Kemal Bey’in bu akreditasyonun sebebini nasıl açıklayacağını:
Merak ediyorum…
Kötü insan
Adalet Teorisi isimli muhteşem eserin yazarı John Rawls şöyle diyordu:
“Kötü insanı harekete geçiren, adaletsizliğe olan sevgisidir: Eziyet ettiği insanların güçsüzlüğünden ve aşağılanmasından keyif alır ve o ezilen insanların başlarına gelenlerin kendisinden kaynaklandığını bilmelerinden haz duyar…”.
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Bu özlü söz…
Size de tanıdık birini:
Hatırlattı mı?..