Memduh Bayraktaroğlu
14 Ekim 2022

Sansür 29’dan korkutmak için baskın

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

SÖZCÜ muhabiri Sayime Başçı, Adana’da “haber peşinde” koşarken…

Gecenin bir yarısında polisler

Muhabirimizin İstanbul Şişli semtindeki evine baskın düzenliyordu…

Gerekçe ne?..

Polise gelen bir ihbara göre…

Muhabirimiz Başçı:

“Canlı bomba” idi…

Bakanı olan ama görmeyenlerin çoğunlukta olduğu bir kurumda…

Nasıl hareket edilirse…

Öyle hareket edildi…

Saime Hanım evde olmadığı için kapıyı açamadı…

Kapı:

Koç başıyla kırıldı

“Canlı bomba” evde yoktu…

Ama…

Belki de…

“Bomba bizzat” canlıydı…

Polisin geldiğini fark edince…

Sota bir yere gizlenmiş olabilirdi…

Polisler…

Canlı bombayı bulamayınca…

Bomba Canlı’yı aradılar…

Ve bu arada…

Arkadaşımızın evini:

Savaş alına çevirdiler…

Soru şu:

Sayime Hanım’ın evine yapılan bu baskın…

Sansür yasası görüşülürken:

“Akıllı olun… Saime Başçı’ya yaptığımızı bir gece ansızın size de yapabiliriz” tehdidi mi?..

Sözümün özü canlarım…

Bu sansürcü kafa…

Bu despot kafa…

Bir videomuz…

Ya da…

Sosyal medyada yayımlanan bir mesajımızı bahane edebilir…

Beslediği Aktrollerden birine:

“Yaz Aktosunum bakayım… ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işleyen falanca, aynı zamanda bir canlı bombadır…” yazdırıp…

Bir “ihbar maili” göndertebilirler…

Böylece…

Gecenin bir yarısında evimizi basabilirler…

Kendi adıma hatırlatayım…

Şiddete karşı şiddetsizlik eylem ve söylemlerimle…

Bütün:

Yolsuzluk…

Hırsızlık…

Cehalet…

Ve…

Ahlâksızlıkları yazmaya…

Ve söylemeye:

Devam edeceğim…

Bakalım n’olcek

Erdoğan henüz milletvekili değildi…

Genel seçimlere de 3 yıl vardı

Kariyeri olduğu değil…

Mağduriyeti çok olduğu…

Güzel yürüdüğü…

Etkili konuştuğu için…

AKP’ye genel başkan seçildi…

Bir hafız olarak…

Ezber gücü yüksekti…

Siyasetçi abileri:

“Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” cümlesini ezberletiyorlardı

O da günde 44 kere bu lafı söylüyor:

Romantik neoliberalleri inandırıyordu…

“Millete hizmet ettiren devlet değil, millete hizmet eden Devlet” dedirtiyordu abileri…

Romantik neoliberaller…

Avuç içleri patlarcasına alkışlıyorlardı…

Neyse…

Uzatmayayım…

Görüntü:

Demokrat liberaldi…

Ama…

Görünmeyen kısım…

Zakkum çiçeğinin suyu gibiydi…

20 sene sonra geldiği nokta:

Sansür yasası madde: 29…

Durun bakalım:

N’olcek?..

Alkışlarım

Erk Acarer, iki gece önce Bizim TV’de:

Burcu Uğur’un konuğuydu…

O anda yoldaydım not edemedim…

Ancak…

Mealen şöyle dedi:

“Önümüzdeki birkaç gün içinde küçük çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapılacak ki arkadan gelecek olan devasa malın girişi kolaylaşsın…”.

Şimdi de lütfen…

SÖZCÜ’nün dünkü haberini okuyun:

Gümrük muhafaza ekiplerince biri İstanbul Havalimanı, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 97 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Canlarım…

Miktar 4500 kilo olursa yakalanmıyor mübarek uyuşturucu(!)…

Ama…

Az olunca:

Kolayca enseleniyor…

Neyse…

Alkışlarım…

Yine yanılmayan:

Erk Acarer için…

Gidiyor meçhule

Sansür yasa teklifi MHP’den gelseydi anlardım…

Bu partinin genlerinde:

Şiddet var…

Baskı var…

Dikta var…

Kurucu genel başkanları:

27 Mayıs 1960 sabahı…

İhtilalcilerin bildirisini radyoda okuyan Albay…

Ve bir de…

“Nasıl olsa Meclis’te AKP var, bu teklif kanunlaşmaz” der geçerdim…

Ama be canlarım…

AKP 20 öncesinin AKP’si değil…

Erdoğan’ın yanında…

O günkü “aklı başında abileri” yok…

Bugünkü milletvekilleri:

Vasat altı…

Yazık oldu o 20 yıl öncesinin AKP’sine…

Takılmış:

Bahçeli’nin peşine…

Gidiyor bir meçhule…

4 yalan 1 doğru

“Millet ittifakı oy kaybediyor…”.

“Erdoğan, kararsızların oylarını yeniden almaya başladı…”.

“Cumhur ittifakının oy oranı Millet İttifakı’nı katladı…”

“Halk, Kılıçdaroğlu’na güvenmiyor…”.

Buraya kadar yalan…

Ve bir de şu haber:

“Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere akreditasyon uyguladı…”.

İşte bu doğru…

Ve…

Hiç şık olmadı…

Kemal Bey’in bu akreditasyonun sebebini nasıl açıklayacağını:

Merak ediyorum…

Kötü insan

Adalet Teorisi isimli muhteşem eserin yazarı John Rawls şöyle diyordu:

“Kötü insanı harekete geçiren, adaletsizliğe olan sevgisidir: Eziyet ettiği insanların güçsüzlüğünden ve aşağılanmasından keyif alır ve o ezilen insanların başlarına gelenlerin kendisinden kaynaklandığını bilmelerinden haz duyar…”.

Bu özlü söz…

Size de tanıdık birini:

Hatırlattı mı?..

Yazarlar
Sansür 29’dan korkutmak için baskın
Memduh Bayraktaroğlu