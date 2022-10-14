Sansür 29’dan korkutmak için baskın

SÖZCÜ muhabiri Sayime Başçı, Adana’da “haber peşinde” koşarken…

Gecenin bir yarısında polisler…

Muhabirimizin İstanbul Şişli semtindeki evine baskın düzenliyordu…

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Gerekçe ne?..

Polise gelen bir ihbara göre…

Muhabirimiz Başçı:

“Canlı bomba” idi…

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Bakanı olan ama görmeyenlerin çoğunlukta olduğu bir kurumda…

Nasıl hareket edilirse…

Öyle hareket edildi…

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Saime Hanım evde olmadığı için kapıyı açamadı…

Kapı:

Koç başıyla kırıldı…

“Canlı bomba” evde yoktu…

Ama…

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Belki de…

“Bomba bizzat” canlıydı…

Polisin geldiğini fark edince…

Sota bir yere gizlenmiş olabilirdi…

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Polisler…

Canlı bombayı bulamayınca…

Bomba Canlı’yı aradılar…

Ve bu arada…

Arkadaşımızın evini:

Savaş alına çevirdiler…

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Soru şu:

Sayime Hanım’ın evine yapılan bu baskın…

Sansür yasası görüşülürken:

“Akıllı olun… Saime Başçı’ya yaptığımızı bir gece ansızın size de yapabiliriz” tehdidi mi?..

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Sözümün özü canlarım…

Bu sansürcü kafa…

Bu despot kafa…

Bir videomuz…

Ya da…

Sosyal medyada yayımlanan bir mesajımızı bahane edebilir…

Beslediği Aktrollerden birine:

“Yaz Aktosunum bakayım… ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işleyen falanca, aynı zamanda bir canlı bombadır…” yazdırıp…

Bir “ihbar maili” göndertebilirler…

Böylece…

Gecenin bir yarısında evimizi basabilirler…

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Kendi adıma hatırlatayım…

Şiddete karşı şiddetsizlik eylem ve söylemlerimle…

Bütün:

Yolsuzluk…

Hırsızlık…

Cehalet…

Ve…

Ahlâksızlıkları yazmaya…

Ve söylemeye:

Devam edeceğim…

Bakalım n’olcek



Erdoğan henüz milletvekili değildi…

Genel seçimlere de 3 yıl vardı…

Kariyeri olduğu değil…

Mağduriyeti çok olduğu…

Güzel yürüdüğü…

Etkili konuştuğu için…

AKP’ye genel başkan seçildi…

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Bir hafız olarak…

Ezber gücü yüksekti…

Siyasetçi abileri:

“Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü” cümlesini ezberletiyorlardı…

O da günde 44 kere bu lafı söylüyor:

Romantik neoliberalleri inandırıyordu…

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“Millete hizmet ettiren devlet değil, millete hizmet eden Devlet” dedirtiyordu abileri…

Romantik neoliberaller…

Avuç içleri patlarcasına alkışlıyorlardı…

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Neyse…

Uzatmayayım…

Görüntü:

Demokrat liberaldi…

Ama…

Görünmeyen kısım…

Zakkum çiçeğinin suyu gibiydi…

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20 sene sonra geldiği nokta:

Sansür yasası madde: 29…

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Durun bakalım:

N’olcek?..

Alkışlarım

Erk Acarer, iki gece önce Bizim TV’de:

Burcu Uğur’un konuğuydu…

O anda yoldaydım not edemedim…

Ancak…

Mealen şöyle dedi:

“Önümüzdeki birkaç gün içinde küçük çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapılacak ki arkadan gelecek olan devasa malın girişi kolaylaşsın…”.

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Şimdi de lütfen…

SÖZCÜ’nün dünkü haberini okuyun:

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Gümrük muhafaza ekiplerince biri İstanbul Havalimanı, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 97 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Canlarım…

Miktar 4500 kilo olursa yakalanmıyor mübarek uyuşturucu(!)…

Ama…

Az olunca:

Kolayca enseleniyor…

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Neyse…

Alkışlarım…

Yine yanılmayan:

Erk Acarer için…

Gidiyor meçhule

Sansür yasa teklifi MHP’den gelseydi anlardım…

Bu partinin genlerinde:

Şiddet var…

Baskı var…

Dikta var…

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Kurucu genel başkanları:

27 Mayıs 1960 sabahı…

İhtilalcilerin bildirisini radyoda okuyan Albay…

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Ve bir de…

“Nasıl olsa Meclis’te AKP var, bu teklif kanunlaşmaz” der geçerdim…

Ama be canlarım…

AKP 20 öncesinin AKP’si değil…

Erdoğan’ın yanında…

O günkü “aklı başında abileri” yok…

Bugünkü milletvekilleri:

Vasat altı…

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Yazık oldu o 20 yıl öncesinin AKP’sine…

Takılmış:

Bahçeli’nin peşine…

Gidiyor bir meçhule…

4 yalan 1 doğru

“Millet ittifakı oy kaybediyor…”.

“Erdoğan, kararsızların oylarını yeniden almaya başladı…”.

“Cumhur ittifakının oy oranı Millet İttifakı’nı katladı…”

“Halk, Kılıçdaroğlu’na güvenmiyor…”.

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Buraya kadar yalan…

Ve bir de şu haber:

“Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere akreditasyon uyguladı…”.

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İşte bu doğru…

Ve…

Hiç şık olmadı…

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Kemal Bey’in bu akreditasyonun sebebini nasıl açıklayacağını:

Merak ediyorum…

Kötü insan

Adalet Teorisi isimli muhteşem eserin yazarı John Rawls şöyle diyordu:

“Kötü insanı harekete geçiren, adaletsizliğe olan sevgisidir: Eziyet ettiği insanların güçsüzlüğünden ve aşağılanmasından keyif alır ve o ezilen insanların başlarına gelenlerin kendisinden kaynaklandığını bilmelerinden haz duyar…”.

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Bu özlü söz…

Size de tanıdık birini:

Hatırlattı mı?..