Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu
Haberler Gündem

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Şanlıurfa’da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe patlama meydana geldi. Paniğe yol açan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyyübiye Mahallesi Büyükyol Caddesi’ndeki trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı alev alev yanmaya başladı, ardından patlama oldu. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede tedirginliğe yol açtı. Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahallelinin ihbarıyla adrese gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı. Patlama sonucu mahallede enerji kesintisi yaşandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

Tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdılar

Tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdılar

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu
Gündem