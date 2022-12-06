Şanlıurfa’da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)