Şanlıurfa’da ‘Kazıntı-1 Change Oto’ operasyonuna 8 tutuklama
Haberler Gündem

Şanlıurfa’da ‘Kazıntı-1 Change Oto’ operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 16 ilde, çaldıkları otomobilleri şasi numaralarını değiştirerek sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği ‘Kazıntı-1 Change Oto’ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 8’i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip, çalıntı araçlarla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 5 Ocakta Şanlıurfa merkezli 16 ilde ‘Kazıntı-1 Change Oto’ adı verilen operasyon düzenlendi, 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda şase numarası değiştirilen piyasa değeri 20 milyon TL olan 51 araca da el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 tabanca ve 121 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Soylu: Polisimiz uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırsın

Bakan Soylu: Polisimiz uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırsın

Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama

Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama

Evini ateşe verdi, komşularının saldırısından polis kurtardı

Evini ateşe verdi, komşularının saldırısından polis kurtardı

Şanlıurfa’da ‘Kazıntı-1 Change Oto’ operasyonuna 8 tutuklama
Gündem