Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karaköprü, Siverek ve Viranşehir’de belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar, 688 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram çay ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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