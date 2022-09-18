Şanlıurfa’da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu’na, PKK/YPG’li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu’na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, bir asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; “Suruç’ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz” paylaşımı yapıldı. (DHA)