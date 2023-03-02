Haberler Gündem

Şanlıurfa’da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hasar gören minarelerin yıkımına devam ediliyor.

Hasar tespit ekiplerinin incelemelerinin ardından Siverek Kaymakamlığınca yıkımına karar verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gördüğü belirlenen Şehit Muzaffer Baylan, Haliliye ve Yeşil Camii’nin minareleri, Siverek Belediyesi ekiplerince alınan önlemlerin ardından halatla çekme yöntemi kullanılarak yıkıldı.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ettiklerini söyledi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
202 bin 817 depremzede öğrenci nakil oldu

202 bin 817 depremzede öğrenci nakil oldu

Uzman isimden korkutan sözler: Marmara’da da çift deprem olabilir

Uzman isimden korkutan sözler: Marmara’da da çift deprem olabilir

Van’da 200 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 200 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa’da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor
Gündem