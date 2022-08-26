Şanlıurfa’da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi
Haberler Gündem

Şanlıurfa’da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 kilogram esrar ve 765 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Şanlıurfa’da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi
Gündem