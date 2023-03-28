Şanlıurfa’da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa’da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde şüphelenilen 2 araç durduruldu.

Araçlardan kamyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Oerasyon anı da dron ve polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durdurulan kamyonda uyuşturucu dedektör köpeğin arama yapması, su kolilerinin altında 8 parça halinde paketlenmiş uyuşturucuya ulaşılması yer aldı. (AA)

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