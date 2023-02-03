Şanlıurfa’da 101 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 101 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Akçakale ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 101 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş. ve S.D. hakkında da yasal işlem başlatıldı. (AA)
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