Sandık önümüze ne zaman gelir?

Bülent Arınç’ın, seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile başlayan gündem, her gün yeni bir boyut kazanıyor.

İktidar medyasından bazıları, depremi çamurlu sahaya benzetip yapılmasın derken bazıları da 18 Haziran’da, hem yerel hem de genel seçim bir arada olsun dedi!

Görülen o ki seçimin yapılmaması için çok ciddi bir arayış var!

AKP, kaybedeceğini anladığı seçimler için kazandıracak yollar ve zaman arayışını hızlandırdı.

Deprem nedeniyle yaratılan dayanışma havası da yeterli değil.

Üniversitelerin kapatılması kararını almasında, depremzedelerinin barınma sorununu çözmek olduğu kadar iktidarın genç seçmen üzerindeki kontrolünü, sağlayamaması da etken diye düşünüyorum.

Çeşitli nedenlerle okuduğu şehre ikametgâhını alan gençlerin, gelecekleri ile ilgili bir seçimde oy kullanmamaları ise elbette Türkiye’nin geleceği için kaygı vericidir.

Her türlü zorlamaya, baskıya rağmen rüştünü ispat etmiş olan Millet İttifakı’nın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkması için gerekli tedbirleri alacağına inanıyorum.

Görünen o ki AKP Mart başına kadar gerek basın aracılıyla gerekse parti örgütleri aracılığı ile yapacağı bir çalışma yaparak karar verecektir diye düşünüyorum.

Tabi bu arada başta medya olmak üzere tüm muhalefete yönelik çeşitli yaptırımların da artacağının sinyalleri verilmeye başlandı.

Bölgedeki en kritik seçim olan 2023 seçimleri her şeye gebe görünüyor.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Seçim, savaş dışında ertelenemez.” açıklaması ile net bir duruş gösterdi.

Suriye’nin kuzeyi ile deprem bölgemizde yaşanacak en ufak bir olumsuzluk bile seçimin tarihini oynatmak amaçlı olabilir.

Savaş şartı için her yol denenebilir…

Kaygıya, korkuya hiç gerek yok!

Sağduyuyu kaybetmeyelim hele hiç umutsuz olmaya gerek yok.

Sandık bir kez gelsin, iki kez gelsin isterse iki sandık bir arada gelsin, hiç fark etmez!

Seçimi, Millet İttifakı kazanacaktır…

Bu arada seçimler ne zaman derseniz diyebileceğim tek şey var!

Türkiye, Ekim 2023 gibi sakin, kararlı ve güzel bir ülke olacaktır…