Sandık görevlileri yemin etti, oy verme başladı
Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimi saat 08.00de başladı. Görevliler sabah erken saatte oy torbalarını alıp yemin ettikten sonra seçim sandığını hazırladı.
Avcılar Denizköşkler Mahallesindeki 30 sandıkta 11 bin 187 seçmenin bulunduğu Atatürk Ortaokulunda sandık görevlileri erken saatte gelerek oy torbalarını teslim aldıktan sonra sınıflarda pusula, zarf sayımını yaptı, seçim kabinini oluşturduktan sonra görevlerini baskı altında kalmadan tarafsız yapacaklarına dair yemin ettikten sonra oylarını kullandı. (DHA)
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