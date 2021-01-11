Sandık, demokrasinin her şeyi değil sadece bir şeyidir. Demokrasiyi demokrasi yapan sandık değil, hukuktur

Suriye’de de…

Mısır’da da…

İran’da da…

Venezuela’da da…

Ve…

Daha birçok göstermelik cumhuriyette de sandık var…

Ancak…

★

Demokrasiyi demokrasi yapan sandık değil, hukuktur…

Demokrasi…

Hukukun (YSK) yasal olarak imkan verdiği seçimlerle…

Özgür ve eşit seçim çalışmalarıyla…

★

Ve seçmenlerin…

Seçecekleri kimseleri devletin de katkılarıyla (Devletin yayın organları…).

Ve…

Özgür mitinglerde tanıyıp tercih edeceği…

★

Ve…

Seçilenlerin…

Özgür, bağımsız ve tarafsız bir sayımdan sonra…

Yine hukuk (YSK) tarafından onaylanarak parlamentoda…

Kamu yararına (Kişisel ve bencil hesapları için değil) çalışacakları bir rejimin adıdır…

Yıllardır söyledim ve yazdım bunları…

Ama…

Ben söyledim…

Ben dinledim…

Ben yazdım…

Ben inandım…

Çünkü…

Tarif ettiğim demokrasiye “romantik demokrasi” olarak bakanlar çoğunluktaydı…

Ve halen de öyle…

BİR SİVİL DİKTATÖR ALAŞAĞI EDİLDİ…

ABD demokrasisinin kutsal mabedi Kongre Binası’nı basanları gördünüz mü?..

Tiplerine…

Davranışlarına…

Bakışlarına dikkat ettiniz mi?..

★

Cehalet…

Görgüsüzlük…

Hamaset…

Kabalık…

Şiddet…

Ve haliyle…

★

Demokrasiye saygısızlık…

Hukuka saygısızlık…

İnsan haklarına saygısızlık…

Sandığa saygısızlık…

Ve sonuç:

Demokrasinin zafiyeti…

★

ABD demokrasisi işte o seçmenlerin oylarıyla kirlenmeye başladı dört yıl önce…

Ve ben…

Köşelerimde ya da…

Sosyal medyadaki kanalımda…

Bunu anlatmaya çalıştım…

★

Neyse ki ABD seçmenlerinin çoğunluğu tehlikeyi gördüler…

Ve…

Bir sivil diktatörü (Şimdilik çünkü bu azılı cahil, bu azılı sokak çocuğu daha 10 gün Başkan) al aşağı ettiler…

DEMOKRASİNİN KALİTESİ, SEÇMEN KALİTESİYLE DOĞRU ORANTILIDIR

Benden önce demokrasiyle ilgili benzerini…

Hatta belki aynısını…

Çok kişi söylemiş olabilir…

Ancak…

★

Bundan 28 yıl önce (1993) yayımlanan:

“Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor” isimli kitabımda…

Daha önce hiç kimseden duymadığım bir hüküm cümlesi kurmuş…

Ve şöyle demiştim:

“Demokrasinin kalitesi, seçmenlerin kalitesiyle doğru orantılıdır…”.

★

Sonra da…

Mevlana’nın o güzelim sözüyle kendimi desteklemiştim:

“Havuza su taşıyan borular kirliyse havuzun suyu temiz olur mu?..”.

★

2008’de yayımlanan “Bu Ülkeyi Hâlâ Cahiller Yönetiyor” isimli kitabımda ise ülkeyi cehaletin yönetmekte olduğu iddiamı daha da arttırmıştım…

Zira…

Ve hâlâ…

Ülke:

Cahil ve eğitimsiz…

Dinle…

Kutsal kitapla…

Allah’la…

Ve peygamberle aldatılmış seçmen çoğunluğunun oylarıyla iktidar olmuş…

“Kasabalı” politikacılar tarafından yönetiliyor/du…

HALKIN DİRENME HAKKI…

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesinin 4. Fıkrası şöyle diyor:

“Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir…”.

★

Aslında bu bir tek madde bile, bir cümleyi “anayasa” yapmaya yeter…

Çünkü…

Demokratik hukuk devletleri, çoğunluk tarafından ve fakat…

Hukukun, demokrasinin temel ilkelerine aykırı olarak yönetilmeye başlamışsa…

O ülkede…

Halkın ve tüm anayasal kurumların direnme hakkı doğmuştur…

DÜNYA DEMOKRASİDEN VAZGEÇER Mİ?..

Kendi demokrasi tarifimi yaptıkça…

Bütün tarafların bencil hesapçıları (Romanlarımdan birinin adı Bencil Hesaplar’dır) tarafından:

“Halk düşmanı” olarak tanımlandım…

★

O halde buyurun efendiler…

Sizin taptığınız…

Sizin “yalakalığını” yaptığınız halk işte bu…

ABD demokrasisinin kutsal mabedi Kongre Binası’nı basanlar yani…

★

Ya da…

Az gelişmiş ülkelerde…

“Demokrasi var” çığlıklarıyla…

İktidarları tayin edenler…

★

Ya bu insanların seçtikleri tarafından yönetilmeye tahammül edilecek…

Ya bu insanların eğitilmeleri için imkân ve fırsat yaratılacak…

Ya da…

Demokrasiden vazgeçilecek…

Karar: Anayasaya saygılı tüm seçmenlerle birlikte tüm anayasal kurumların…

NİTELİK VE NİCELİĞİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ…

Yazılarımdan birinde sözünü ettiğim “Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor”, yayımlanan ilk kitabımdı.

Ondan sonra 16 kitabım daha yayımlandı…

Ama…

(Sanırım) Okuyucularımdan başka kimsenin haberi olmadı…

Çünkü…

Sevgili meslektaşlarımız kitaplarımdan hiç söz etmediler…

Tıpkı…

241 bin kişilik YouTube dijital ailemi de görmezden gelmekte ısrarcı oldukları gibi…

★

Bu bir sitem değil…

Bu bir hüküm cümlesi…

Çünkü…

Ve ne yazık ki…

Genellikle…

Kalite veya niteliğin değil…

Kemiyet ve niceliğin peşinden koşuyoruz…

ALLAH ENCAMIMIZI HAYREYLESİN…

AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı, Meclis’te üyesi bulunan SP’nin Genel Başkanı dururken…

Gitti…

Partinin YİK Başkanı’nı evinde ziyaret etti iyi mi…

★

Vay be…

Bunu da gördük sonunda…

Partili Cumhurbaşkanı bunu da yaptı yani…

Allah encamımızı hayreylesin…

Âmin…

NEREYE GİTTİ BU İKİ PARTİ AHMET?..

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan diyor ki:

“Millet ittifakı açısından durum şudur:

Demokrat Parti gitti.

Saadet gitti gidiyor gibi.”…

★

HDP’den sonra şimdi de bu iki parti mi kapatılacak yoksa?..

İyi ama…

Bahçeli, HDP’nin kapatılmasından vazgeçti…

Ve sustu…

O konuda hiç konuşmuyor…

Bu güzel bir gelişme…

★

Demek ki…

DP ve SP de kapatılmayacak…

Tamam ama…

Nereye gitti bu iki parti Ahmet?..

HİÇBİR BAŞKAN HUKUKTAN DAHA ÜSTÜN DEĞİLDİR

ABD seçimleri için önce aday adayı olan…

Daha sonra “yaşı bahane edilerek” çok üzerine gidildiği için adaylıktan çekilen Bernie Sanders’a sordular:

“Görevinin sonlanmasına sadece birkaç gün kalan bir başkanı niçin suçlayıp mahkumiyetini istiyorsunuz?..”.

★

Sanders cevap verdi:

“Örnek teşkil etsin, teamül oluşsun ki; ne şimdi ne de gelecekte herhangi bir başkan ABD hükümetine karşı darbeye öncülük edemesin…”.

★

Demokrasi ve hukuk birbirlerinin tamamlayıcısı, iki vazgeçilmez kurumdur…

Trump ve benzerleri ne yazık ki bundan bihaberdir…

O nedenle Biden sadece ABD için değil…

Tüm dünya demokrasileri için can simididir…

“Hiçbir başkan hukuktan daha üstün değildir” dediği için yani…