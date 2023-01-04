Sancaktepe’de yayaya İETT otobüsü çarptı

Sancaktepe’de, karşı yöndeki İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Yayanın yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki dükkana giren ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir süre dükkanda kaldıktan sonra yolun karşısındaki İETT otobüsünü gördü. İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüsün çarptığı yaya yere yığılarak başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE KADIN KALP MASAJI YAPTI

Olayı gören Emrah Karayel, “Ben adamı arabanın orada yatarken gördüm. Dışarıya çıktım. Baktım ki İETT otobüsün camında iz vardı. Adam da yerde yatıyordu. Arkadaşıma koştum yanındaki o da dedi ki, benim dükkanımdan koşarak çıktı. Adama karşıdan biri bağırdı otobüsün kaçıyor deyince o da çıkmış. Bizim arkadaş da arkasından bağırmış ağabey dur otobüs geliyor diye, o arada otobüs adama vurmuş. Adamın bilinci yerindeydi. Yüzünden kan geliyordu. Kafası da şişmişti. Allahtan yoldan geçen bir hemşire kadın vardı. Hemen adama müdahale etti. Biraz konuştu onunla kalp masajı yaptı. Sonra ambulans geldi alıp hastaneye götürdüler” dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkandan çıkarak yola fırlayan yayaya durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı, yayanına yere düştüğü görülüyor. (DHA)