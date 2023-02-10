Sanayi üretimi Aralık’ta yıllık bazda ikinci ay üst üste daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı verilerine göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

TÜİK, aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksini bugün açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 8,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK OLARAK ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. (ANKA)