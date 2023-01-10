Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 1,1 geriledi. Yıllık bazdaki üretim düşüşü ise yüzde 1,3 oldu.

TÜİK, kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni bugün açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi kasımda yüzde 1,1 azalırken yıllık düşüş yüzde 1,3 olarak kaydedildi. TÜİK’in açıkladığı veriler şöyle:

“SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,1 AZALDI: Türkiye genelinde sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 1,1 oranında azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 1,3 AZALDI: Türkiye genelinde sanayi üretimindeki yıllık düşüş yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı.”

(ANKA)