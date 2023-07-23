Sanatçı Baha Boduroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum’da hayatını kaybeden şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu (76), yakınları ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum’daki hastanede 20 Temmuz’da vefat eden Baha Boduroğlu için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Baha Boduroğlu’nun eski eşi Hamiyet Gök ile kızı Beste Boduroğlu, sanatçı arkadaşları Erol Evgin, Semiha Yankı, Metin Özülkü, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Çelik Erişçi ile yakınları katıldı. Baha Boduroğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

“YERİ DOLMAYACAK SANATÇILARIMIZDAN”

2004 yılında vefat eden Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca “Çok üzgünüm. Çok erken bizim için. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı gerek benim, gerek Cem’in. Tabii Cem’den önce şarkılarıyla tanıdım Baha’yı, Güzin-Baha olarak; ama Cem ile de çok büyük dostluğu vardı. O kadar zarif, düşünceli ve centilmen bir insandı ki saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. Yeri dolmayacak sanatçılarımızdan” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİ BESTELERİNİN SENFONİK ŞEKİLDE ÇALINMASIYDI”

Semiha Yankı, “Söylenecek çok şey var. Hepimizin hayatından Baha Boduroğlu geçti. Çocukluğumdan beri hayatımın içinde olan bir insandı. Çok önemli bir insandı. Kalbi çok iyiydi, çok iyi müzisyendi. Hepimizin babası, ağabeyi gibiydi. Hepimize hayatımız boyunca çok güzel dokunuşları vardı. Son yıllarda çok hastaydı, çok çekti. Huzurla uyusun. Allah kalanlara uzun ömür versin.” dedi. Yapımcı Hakan Eren ise “Baha ağabey ile yıllardır çalışıyoruz, albümlerinin çoğunu ben yaptım. Baba oğul gibiydik. Son bir senedir senfonik tarzda düzenlemeler yaptı. Onlar onu yaşatıyordu. Çünkü üç seneden fazladır KOAH hastalığından aşırı derecede kötüydü. En büyük hayali bütün bestelerinin senfonik şekilde çalınması ve bir konser olmasıydı. Ama bu hayali gerçekleşemedi bir tek. İnşallah POP SAV olarak bunu yapabileceğiz ileride” diye konuştu.

“YARIM ASIRLIK DOSTUMDU”

Erol Evgin de “Yarım asırlık dostumdu. 1972 yılında TRT’ye bir beste yarışması yapmıştık. Hafif Müzik Derneği’ni kurmuştuk ilk defa. Ondan bu yana. Sonra ŞAT Yapım vardı, Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan’ın kurdukları, orada ben en popüler şarkılarımı yapmıştım. Bahacığım da tonmeisterliğimizi yapardı, aranjmanlar yapardı. Çok iyi bir besteciydi. Sonra POP SAV’ı kurduk, POP SAV’ın başkanlığını yaptı bir dönem. Hep sonuna kadar ilgilendi POP SAV ile Popüler Müzik Sanatı Vakfı’yla. Çok kıymetli bir arkadaşımızdı, besteci yorumcu olarak, müzik dünyasına organizasyon hizmetleri vererek çok güzel işler yaptı. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzüldüm” dedi.

“İÇİMDEN BİRŞEY KOPTU”

118-E Lions Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Buket Aksu ise Baha Boduroğlu’nun sadece sanatçı kişiliğiyle değil, çocuklar için burs sağlanması konusunda da yürüyen bir yürek olduğunu vurguladı.

Çelik Erişçi ise “Bizim dostumuz. Benim için özel bir isim. Sektörde uzun yıllar müzikal anlamda hizmet etmiş bir isim. Son görevimiz dualarımızla onu uğurlamaya geldik. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

70’li yıllara Baha Boduroğlu ile birlikte yaptıkları “Gençlik Başımda Duman” albümüyle damga vuran Güzin Sokullu ise, “Nasıl olabilir duygular.Yüzümüz gülüyor ama kabul etmiş olmaktan dolayı, tabii ki çok üzgünüz” dedi.

Şanar Yurdatapan ise “Baha çok eski bir arkadaşımdı, yıllarca birlikte çalıştık. Bir sürü şeyleri birlikte ürettik. Benim müzik hayatım sona erdikten sonra hatta yurtdışına gidip geldikten sonra da dostluğumuz devam etti. İçimden bir şey koptu” şeklinde konuştu. (DHA)