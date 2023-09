Sanal seksteki büyük tehlike

Tehlikenin sadece evin dışında olduğu günler artık çok geride kaldı. Günümüzde ekran başındaki tehlike de en az sokaktaki kadar büyük. Dijital Dünya’da konuşulan kişinin kim olduğu ve ne amaçla orada olduğunu bilmek imkansız.

Böyle ilişkilerin sakıncası var mı?

SORU:

36 yaşında bir kadınım. Eşimden boşandık­tan sonra sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeye başladım. Oradan tanıştığım bazı kişilerle ekran gerisinden sanal seks ya­pıyorum. Kimseyle birlikte olmadığım için bana güvenli geliyor ama emin olamıyorum. Bunun sakıncaları var mı? S.R./ İstanbul

CEVAP:

Sanal seksin güvenli olduğunu düşünmek çok yanlış. Dostça başlayan sohbetlerden sağlanan güvenle paylaşılan sırların, özel anların ve görüntülerin kötü niyetli biri tarafından istismar edilmesi, şantaj malzemesine dönüşmesi ya da ifşa edilerek internete düşmesi ve herkes tarafından görülmesi bir an meselesidir. Bu nedenle internet ortamında aşırı dikkatli olmalı, sonradan sorun oluşturabilecek her türlü yazışmadan, görüntü ve videolardan kaçınmalı, her zaman olabilecek en kötü senaryo düşünülerek hareket edilmelidir. İnternet ortamı yeni kişilerle tanışmak için uygun bir yol olabilir ama sanal seks için hiç de güvenli bir ortam değildir, isteyen herkes yapılan görüşmenin video kaydını alabilir veya ekran gerisinde o sırada görünmeyen birden fazla kişi olabilir. En güvenli ilişki, gerçek yaşamda tanışılan, yüz yüze görüşülen bir kimseyle zaman içinde karşılıklı gelişen ilişkidir.

Bu monotonluktan nasıl kurtuluruz?

SORU:

Eşimi seviyorum ama cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. 13 senedir evliyim, bu durum artık sıkıcı olmaya başladı. İlişkiye zarar vermeyen fanteziler var mıdır? C.S./Manisa

CEVAP:

Fantezileri faydalı ya da zararlı sınıflandırmadan önce çift ilişkisinin yapısını karşılıklı güveni iyi bilmek gerekir. Her fantezi her çifte uygun değildir. Karşılıklı sınırlara ve bireysel değerlere saygılı, sağlık için zararı olmayan ve iki kişi arasında kalan her türlü aşk oyunu, erotik konuşma, birlikte erotik filmler seyretme, banyo yapma, evin dışında bir yerde sevişme, rol playing, sert seks gibi fanteziler zararsızdır. Mahremiyet ihlali ve üçüncü kişilerin katılımını içeren fanteziler başlangıçta sanal da olsa zamanla kontrolden çıkarak ilişkiye kalıcı ve onarılamaz zararlar verebilir.